Nancy Pazos reveló cual fue el golpe “con la mano suave” que León XIV le dio a Milei en su discurso: “También”

El papa León XIV dejó un mensaje con fuertes repercusiones políticas durante su primer discurso en la Argentina, pronunciado el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei. Tras este hecho, Nancy Pazos señaló que el Sumo Pontífice realizó un discurso de justicia social con sutileza.
Sin mencionar directamente al mandatario ni a su gestión, el Pontífice habló sobre los límites del poder, la responsabilidad de quienes gobiernan y la necesidad de que las decisiones políticas estén orientadas al bienestar de toda la sociedad: “La economía debe estar al servicio de la persona y no las personas al servicio de la economía”. También pidió especial atención para quienes atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad.
En ese marco, durante una transmisión de Radio 10, la periodista sostuvo: “En la misa de hoy, el papa no pronunció las palabras de justicia social ni una vez, una expresión que el presidente llegó a llamar aberración, pero la describió de punta a punta sin nombrarla. Es eso justicia social sin la etiqueta y ahí está la sutileza de este papa. El Papa también hace política, aunque la haga con la mano suave”.
La llegada del papa León XIV a la Argentina
El papa León XIV llegó a la Argentina el domingo 8 de noviembre, directamente desde Uruguay, para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11. El avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas y gubernamentales.
Durante la ceremonia oficial hubo honores militares, se entonaron los himnos de la Argentina y del Vaticano y dos niños le entregaron flores al Pontífice. León XIV saludó a los presentes y se tomó unos minutos para bendecir a quienes se acercaron a darle la bienvenida.