Nancy Pazos reveló cual fue el golpe “con la mano suave” que León XIV le dio a Milei en su discurso: “También”

Nancy Pazos habló sobre el discurso del papa León XIV en el Palacio Libertad y se refirió a la polémica que que involucró a Javier Milei.

El papa León XIV dejó un mensaje con fuertes repercusiones políticas durante su primer discurso en la Argentina, pronunciado el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei. Tras este hecho, Nancy Pazos señaló que el Sumo Pontífice realizó un discurso de justicia social con sutileza.

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Sin mencionar directamente al mandatario ni a su gestión, el Pontífice habló sobre los límites del poder, la responsabilidad de quienes gobiernan y la necesidad de que las decisiones políticas estén orientadas al bienestar de toda la sociedad: “La economía debe estar al servicio de la persona y no las personas al servicio de la economía”. También pidió especial atención para quienes atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad.

En ese marco, durante una transmisión de Radio 10, la periodista sostuvo: “En la misa de hoy, el papa no pronunció las palabras de justicia social ni una vez, una expresión que el presidente llegó a llamar aberración, pero la describió de punta a punta sin nombrarla. Es eso justicia social sin la etiqueta y ahí está la sutileza de este papa. El Papa también hace política, aunque la haga con la mano suave”.

La llegada del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV llegó a la Argentina el domingo 8 de noviembre, directamente desde Uruguay, para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11. El avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas y gubernamentales.

Durante la ceremonia oficial hubo honores militares, se entonaron los himnos de la Argentina y del Vaticano y dos niños le entregaron flores al Pontífice. León XIV saludó a los presentes y se tomó unos minutos para bendecir a quienes se acercaron a darle la bienvenida.