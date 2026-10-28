Yanina Latorre estalló contra su producción en pleno vivo: "Lo odio"

Yanina Latorre volvió a mostrar su costado más frontal y dejó un momento de tensión en plena transmisión de SQP. Mientras leía una publicidad en vivo, la conductora tuvo un tropiezo que terminó en un reclamo directo a su equipo. La escena quedó expuesta ante los televidentes y no tardó en viralizarse.

{{{htmlAmp}}}

Un error al leer un aviso

Durante la emisión del 27 de octubre, Latorre estaba haciendo una de las publicidades cuando pronunció mal el nombre de un producto. Lejos de dejarlo pasar, mostró su furia por lo que acababa de ocurrir. Su enojo se dirigió a la forma en que le habían preparado el texto.

Yanina Latorre se molestó y culpó a su producción por un error de ella.

La frase que encendió todo

La conductora explicó que prefiere que no le escriban la fonética de los nombres. “Lo leí mal porque me lo ponen con la pronunciación y lo odio, pónganlo que yo sé leer inglés, porque no soy burra”, disparó. Es decir, lo que dijo odiar es la guía de pronunciación que aparece en el cartel, no a su equipo.

El episodio se suma a otros reclamos recientes de Latorre. Hace poco había dejado clara su molestia porque el programa no salió en vivo durante un feriado, y aseguró que el canal les había pedido que dejaran todo grabado. Con esos antecedentes, volvió a demostrar que “no se calla nada”.

La repercusión en redes

El momento se difundió rápidamente y generó opiniones divididas. Entre los comentarios críticos, algunos usuarios preguntaron: “No saber inglés, ¿significa ser burro?”, y otros sostuvieron que “las correcciones se hacen en privado”. También hubo quienes opinaron que los textos publicitarios se leen antes en producción, por lo que ella estaría al tanto de los carteles que le ponen.

Como suele pasar con ella, no hubo filtro y el video no tardó en recorrer las redes. Por ahora, desde la producción de SQP no hubo respuestas, pero en este programa cada publicidad puede traer una sorpresa. Habrá que ver cómo viene el próximo cartel.