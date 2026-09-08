Yanina Latorre se adentró en los chismes que circulan sobre La Scaloneta y habló sobre la relación de Leandro Paredes y Camila Galante en vivo.

Durante una transmisión en vivo de la radio El Espectador, Yanina Latorre se metió de lleno en el chisme que rodea a La Scaloneta y habló sobre una de las parejas más nombradas del fútbol argentino, la de Leandro Paredes y Camila Galante. En ese sentido, la periodista de espectáculos se refirió a la relación entre ambos y realizó algunos comentarios sobre la personalidad del futbolista.

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Al hablar sobre el vínculo de la pareja y las distintas versiones que circulan en torno a ellos, Yanina lanzó: “Ella será inteligente como tantas otras que ‘un polvo le perdono, sigo’ pero si está con ella desde los 13 o 14 años es imposible que un día no pruebe otra con…, te lo digo con amor esto, ¿o no? Es parte. Igual como le decía a Pampita, la gente le pone una carga emotiva al sexo que no es tal. Ellos tienen su manera de vincularse y punto”.

Finalmente, la periodista volvió a referirse a Camila Galante y destacó los años de relación que tiene la pareja. En ese marco, señaló: “Ella debe ser viva, lo conoce mejor que nadie. Igual la gente a veces es muy cruel, inventa cosas, no me consta nada porque las minas odian a las chicas como ella que la ven contenta, felices, con tres pibes. Igual, como decís vos, él es dependiente de ella, sí, tienen plata, pero podría haber salido malo, no tener, y la vida hay que transitarla igual, con plata o sin plata”.

La historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante

Leandro Paredes y Camila Galante se conocen desde que eran chicos. Paredes jugaba en las inferiores de Boca Juniors y era amigo de Ramiro, el hermano de Camila. Gracias a esa amistad, comenzaron a pasar tiempo juntos y así nació el vínculo entre ellos.

Camila Galante y Leandro Paredes en redes sociales.

Con el paso de los años, la amistad se convirtió en amor. Cuando Leandro tenía 14 años y Camila 16, comenzaron oficialmente su relación. Antes de ser novios, Paredes incluso se tatuó el nombre “Cami” en la nuca, como una muestra de amor por ella. Desde entonces, estuvieron juntos durante distintas etapas de sus vidas y de la carrera de Paredes. Se casaron en 2017 y formaron una familia con tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro.