Yanina Latorre dio nuevos detalles del estado de salud de Dani Osvaldo: “Grave”

Daniel Osvaldo atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida, el ex delantero, que supo vestir las camisetas de Boca, la Roma y la Selección italiana, permanece internado en terapia intensiva debido a un serio cuadro de salud que mantiene en vilo a su entorno. En las últimas horas, nuevos datos sobre su situación salieron a la luz y generaron una fuerte repercusión en el ambiente del espectáculo.

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El parte que sorprendió en El Observador

Fue Yanina Latorre quien, durante una nueva emisión de su programa en El Observador, compartió la información que pudo recabar sobre el ex futbolista. Según relató la conductora, Osvaldo se encuentra acompañado por su familia mientras transita la internación.

Dani Osvaldo sigue complicado.

"Está internado, grave, en terapia intensiva", precisó Latorre ante sus compañeros. Y detalló el motivo del ingreso: "Entró con un derrame en la pleura, tenía líquido en los pulmones".

Una situación económica que llamó la atención

Más allá del diagnóstico, lo que más impactó fue el panorama personal que describió la periodista. De acuerdo con su versión, el ex jugador, que habría generado importantes sumas de dinero durante su carrera profesional, hoy dependería del respaldo de sus familiares y no contaría con cobertura de medicina prepaga al momento de su internación.

"Vive en una casa alquilada no sé dónde, no tiene prepaga", aseguró Latorre, quien además vinculó el cuadro actual con distintos excesos: "Esto viene por el tabaco, la droga, el alcohol y andá a saber en las condiciones que vivía".

En ese contexto, la conductora recordó el video que Osvaldo publicó en 2024 tras un episodio de violencia de género, en el que el ex delantero había reconocido problemas de adicción. "Nunca fue buen padre", sumó con dureza.

La frase más cruda de Latorre

Sin embargo, la definición que más resonó llegó cuando la panelista resumió el presente del ex futbolista con palabras contundentes: "La verdad pobre, él terminó de la peor manera, un desastre, humillado, no tiene un mango". Y completó: "Él había ganado mucha plata. Lo cierto es que entró muy grave, lo ayudó su familia, qué triste terminar así".

El recuerdo de Jimena Barón

Para cerrar, Latorre sumó una anécdota que involucra a Jimena Barón, ex pareja de Osvaldo y madre de su hijo Momo. Según lo que le habrían contado, durante la cuarentena la cantante se acercó a una casa en Banfield donde residía el exdelantero.

"Me dicen que ella fue porque él tenía un montón de cosas de Jimena que no se las devolvía, ella las habría recuperado y después se fue", relató la conductora, cerrando así un informe que dejó expuesta la compleja realidad que atraviesa el ex jugador.