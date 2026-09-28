Se filtró lo que le dijo Daniel Osvaldo a sus seres queridos en plena internación: "Voy a..."

Daniel Osvaldo vuelve a ser noticia, esta vez por un delicado cuadro de salud que encendió las alarmas en su entorno más cercano y entre sus seguidores. El exfutbolista de Boca Juniors y Banfield, que en los últimos tiempos se volcó de lleno a la música, se encuentra atravesando días decisivos en su recuperación y salieron a la luz los detalles de los mensajes que les transmitió a sus seres queridos durante la internación.

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Según trascendió, el exdelantero mantiene la mirada puesta en salir adelante y dejó en claro la postura con la que afronta esta difícil etapa. En medio del tratamiento y del sostén terapéutico que recibe a diario, Osvaldo le dedicó palabras de tranquilidad a su círculo íntimo para transmitirles paciencia mientras cumple con las indicaciones médicas.

Qué le dijo Daniel Osvaldo a su familia en medio de la internación

Con el foco puesto en su pronta recuperación, el exfutbolista fue contundente ante las personas que no le sueltan la mano en este proceso. "Ensayen, yo voy a estar bien", fue una de las frases que soltó para llevar calma a los integrantes de su banda de rock, dejando ver que su deseo más fuerte es reencontrarse pronto con el escenario y la música.

Además, quienes acompañan de cerca al exjugador remarcan que la terapia y el seguimiento profesional resultan claves para sostener su día a día. Aunque la preocupación sigue presente, sus allegados confían en que el proceso que lleva adelante le permita estabilizarse y salir fortalecido de este duro trance.