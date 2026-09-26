En LAM contaron la verdad sobre el grave estado de Dani Osvaldo: “No tiene…”

Daniel Osvaldo atraviesa horas delicadas, el ex futbolista permanece internado en terapia intensiva en el Hospital de Llavallol, luego de haber ingresado el jueves por la noche con un derrame pleural derecho que obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente. La información se conoció en LAM, el ciclo de América TV, donde además surgieron detalles inesperados sobre el contexto que rodea al exjugador.

{{{htmlAmp}}}

Cómo llegó al hospital

Según relató Pepe Ochoa, fue una de las hermanas de Osvaldo quien lo encontró en su casa. El ex delantero llevaba varios días sintiéndose mal cuando ella decidió buscar asistencia. Con la ayuda de un amigo, lograron trasladarlo hasta el centro de salud, donde finalmente debió pasar por el quirófano.

Dani Osvaldo está internado en grave estado.

El panelista agregó que esa misma hermana es la persona de su entorno que se mantiene más cerca de él mientras dura la internación.

Un pronóstico reservado

En cuanto a su evolución, Ochoa indicó que Osvaldo continúa bajo cuidados intensivos y calificó su pronóstico como reservado. Hasta el momento no se difundió ningún parte médico oficial, por lo que todo lo que se sabe sobre la cirugía y el cuadro clínico surge de lo comunicado en el programa.

La ausencia de datos formales mantiene la incertidumbre entre quienes siguen de cerca la situación del ex futbolista, a la espera de que la familia o el hospital brinden mayores precisiones.

El dato que sorprendió en LAM

Sin embargo, lo que más repercusión generó no fue únicamente el diagnóstico, Ochoa sumó información sobre el presente personal de Osvaldo que encendió las alarmas en el estudio.

"Él viene de unos años muy difíciles, sobre todo económicamente", sostuvo el periodista. Y enseguida lanzó la frase que más llamó la atención: "Tengo entendido que no tiene prepaga".

Cabe aclarar que se trata de información atribuida exclusivamente al panelista. Ni Osvaldo ni su familia se pronunciaron públicamente sobre su cobertura médica, por lo que el dato no cuenta, por ahora, con una confirmación oficial.

A la espera de novedades

Mientras tanto, Osvaldo sigue internado en el Hospital de Llavallol, acompañado de cerca por su hermana, la misma que dio el primer aviso cuando notó que su salud se había deteriorado tras varios días de malestar. En las próximas horas se espera un parte oficial que permita conocer con precisión cómo evoluciona tras la intervención quirúrgica y cuál es el alcance real de su cuadro.