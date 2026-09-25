Yanina Latorre cuestionó públicamente a Cristina Pérez por no haber intervenido durante el pase de Radio Rivadavia en el que Daniel Avellaneda hizo un comentario transfóbico sobre Flor de la V. La conductora sostuvo que la conductora debería haber salido en defensa de su colega.

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En América TV, Yanina Latorre se refirió al episodio protagonizado por Avellaneda y apuntó directamente contra Cristina Pérez por no haber respondido en ese momento. "Lo que me llamó mucho la atención fue que Cristina Pérez no abrió la boca. Cristina Pérez tiene que abrir la boca y salir en defensa de Flor", sostuvo.

Latorre también destacó que ambas trabajan en medios y cuestionó las diferencias que suelen establecerse entre el periodismo político y el de espectáculos. "La he escuchado hablar de casos de corrupción, de tratar de chorra a Cristina y hablar de cosas tremendas. No puede ser que ella al aire no pueda defender a una mujer como Flor de la V, que es una compañera de trabajo y también trabaja... El periodista de espectáculos y de política es exactamente lo mismo, por más que nos subestimen", afirmó.

Yanina Latorre destrozó a Cristina Pérez en vivo con una frase lapidaria.

Qué dijo sobre Flor de la V

Al referirse a la identidad de género de la conductora, Latorre fue contundente: "Ella se autopercibe. Flor de la V es una mujer. Punto". Además, cuestionó nuevamente las expresiones de Avellaneda y señaló que existe un marco legal que reconoce la identidad de género de las personas. "Es gravísimo este tipo. ‘Que es un señor, que es un señor biológicamente’. Hay una ley que la ampara, tiene un documento femenino y es una mujer y es su elección", afirmó y sentenció: "Creí que pasaba hace 20 años, no ahora".