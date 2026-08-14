Yanina Latorre dejó a todos mudos al contar por qué una figura de Telefe dejó a su pareja: "No le baldeaba el patio"

Yanina Latorre se metió de lleno en el triángulo amoroso que involucra a Nick Sícaro, Daniela Celis y Lolo Poggio. Después de que el influencer blanqueara su romance con la hermana de Julieta Poggio, Pestañela lo destrozó en una entrevista. En este contexto, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) reveló los motivos por los que la morocha y el creador de contenido se separaron.

Un romance que no prosperó

Después de su alejamiento de Thiago Medina, con quien Daniela Celis compartió una relación mediática que también terminó entre versiones cruzadas, Pestañela volvió a darle una oportunidad al amor con uno de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada. Sin embargo, este romance que comenzó en el streaming de Telefe terminó diluyéndose rápidamente y los protagonistas anunciaron que ya no estaban juntos en sus redes sociales.

Daniela Celiz dejó a Nick Sícaro por un claro motivo.

El conflicto recrudeció cuando Nick blanqueó su relación con la menor de las hermanas Poggio. Ante esta noticia, Daniela reaccionó de manera contundente contra Sícaro, cuestionándolo en una nota con La Tía Sebi.

El motivo íntimo de la ruptura

Ante este panorama, Yanina Latorre dio a conocer la razón que, según ella, derivó en la ruptura entre Celis y el exhermanito. «El problema de Nick es que ella le pedía cosas que él no hacía», aseguró la conductora al aire de su programa.

De acuerdo con Latorre, las exigencias de Daniela Celis en la intimidad habrían sido demasiado para Sícaro. En este sentido, la periodista dejó entrever que al youtuber no le gustan ciertas prácticas en la pareja. «No le baldeaba el patio», lanzó, sin filtro, la conductora.

«Él decía que únicamente la estimulación oral de la vulva era con su novia. Como Pestañela no era su novia, no lo iba a hacer», contó la esposa de Diego Latorre, aportando el detalle que terminó de explicar el faltante de compromiso de Sícaro en la relación.

Las pistas que ya había dado Celis

Por su parte, Celis había dejado entrever algo similar en sus últimas declaraciones públicas. «No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado…», había disparado la ex participante de Gran Hermano, en lo que hoy se lee como una confirmación indirecta de la versión que blanqueó Yanina Latorre.

Por el momento, ni Nick Sícaro ni Daniela Celis salieron a responder públicamente a las declaraciones de la panelista, mientras que el romance del influencer con Lolo Poggio sigue sumando repercusión mediática día a día.