Yanina Latorre explotó contra Facundo Moyano y le lanzó una advertencia: "Puedo contar..."

El escándalo entre Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un capítulo más con la reacción de Yanina Latorre. La conductora de América TV utilizó sus redes sociales para desarmar, uno por uno, los argumentos que el exdiputado había expuesto públicamente sobre lo ocurrido en su departamento de Belgrano, y no midió palabras al calificarlo de mentiroso.

El estado de salud, bajo la lupa

Uno de los primeros focos de la conductora fue la versión sobre el ataque cardíaco que Moyano dijo haber sufrido esa noche. Latorre remarcó lo llamativo de su rápida recuperación y habló de una maniobra para instalar una imagen más favorable: "¿Y cómo corrió tanto después del paro cardíaco? Operación blanqueo", escribió, sin dejar lugar a dudas sobre su desconfianza.

Yanina Latorre fue dura contra Facundo Moyano.

La panelista también cuestionó el vínculo que Moyano mantiene con Arizaga, a quien presentó como su pareja recién después del escándalo. Según Latorre, hasta ese momento nunca la había mostrado en público ni existían fotos de ambos juntos, algo que, sostuvo, refuerza sus sospechas sobre la versión oficial de los hechos.

Videos, celular y una pregunta incómoda

La conductora fue más allá y apuntó contra las supuestas grabaciones que Moyano mencionó como respaldo. Aclaró que se trataba de material filmado desde su propio celular, sin cámaras del edificio de por medio, y cuestionó la lógica de haber registrado el momento: "¿Vos la grabás mientras la ayudas? No, no se te ocurra. Vos la grabás porque te hacen algo sucio". A eso sumó un interrogante sobre el consumo de drogas de Arizaga, cuyo estudio toxicológico había dado positivo de cocaína.

El cruce llegó a su punto más tenso cuando Moyano puso en duda de dónde saca su dinero Latorre. Lejos de esquivarlo, ella redobló la apuesta: "Avísenle a Moyano que, además de ser contadora, vivo de mi trabajo. No le debo nada a nadie y puedo contar de qué vivo y mostrar mis declaraciones juradas", lanzó, y le devolvió la pregunta sobre el origen de la droga y el nivel de vida que lleva el propio exdiputado.

Moyano permanece imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, con una prohibición de acercamiento de 300 metros vigente. La causa judicial todavía busca esclarecer qué pasó esa noche en el departamento de avenida del Libertador al 5400.