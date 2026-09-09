Yanina Latorre contó todo sobre las infidelidades de Luck Ra a La Joaqui: "Se chapaba a..."

La separación entre La Joaqui y Luck Ra sigue destapando capítulos que profundizan el conflicto entre ambos. A meses de la ruptura, Yanina Latorre reconstruyó en SQP (América TV) uno de los momentos más duros que habría atravesado la cantante, luego de que circularan versiones sobre una supuesta infidelidad con Tuli Acosta, una de sus amigas más cercanas, algo que la propia artista se encargó de desmentir públicamente en su momento.

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El llanto en el aeropuerto de Madrid

Según relató Latorre, el quiebre no terminó cuando Luck Ra decidió cortar la relación, sino que se profundizó horas después, cuando La Joaqui esperaba su vuelo de regreso. "¿Por qué la encuentran en el aeropuerto llorando?", planteó la conductora, antes de revelar que una mujer desconocida le escribió por Instagram con información sobre lo ocurrido durante la estadía del cantante en Ibiza. "Una chica, prostituta, de la nada, le escribe y, con pruebas, le cuenta que en esos cuatro días que estuvo en Ibiza con amigos, alquilaron un barco y contrataron a tres prostitutas", detalló.

Yanina Latorre dio detalles de la infidelidad de Luck Ra.

El detalle que terminó de romperla

La información que recibió La Joaqui no se quedó ahí. De acuerdo con Latorre, la mujer que la contactó sumó un dato que profundizó aún más el impacto del mensaje: "Además le contó que se chapaba a los amigos por un cigarrillo". Según la periodista, quien envió el mensaje lo hizo porque «le dio lástima» ver a la cantante atravesando ese momento tan expuesto.

Latorre también reconstruyó cómo se dio el final de la relación y aseguró que Luck Ra decidió cortar el vínculo delante del resto del grupo: "Luck Ra la dejó adelante de todos los amigos. La echó como un perro".

El distanciamiento con Tuli Acosta

Sobre los rumores previos, la conductora explicó que La Joaqui había sospechado de una falta de respeto entre Luck Ra y Tuli, aunque descartaba un vínculo sexual: "Todos los que la rodeaban a La Joaqui le decían 'abrí los ojos'". Según contó, tanto Tuli como el cantante negaron reiteradamente haber tenido algo, aunque la situación terminó alejando a las amigas.

Latorre sumó que, tras la separación, la cantante le pidió a Luck Ra que bajara de Instagram las fotos de sus hijas para protegerlas, algo que él se negó a hacer salvo por la vía legal. Hoy, según la conductora, el vínculo está completamente cortado: "La guerra es total. Ellos ahora están bloqueados".