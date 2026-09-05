Se olvidó de Luck Ra: La Joaqui estaría saliendo con otro famoso cantante

La Joaqui parece haber dado vuelta la página tras su separación de Luck Ra, y todo indica que le habría puesto nombre y apellido a su nueva ilusión: Tiago PZK. La versión se instaló con fuerza luego de que trascendiera un encuentro entre ambos que encendió las alarmas en el ambiente de la música urbana.

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¿Con qué cantante estaría saliendo La Joaqui?

La información se conoció en Puro Show (El Trece), donde Pochi de Gossipeame reveló haber recibido imágenes de la cantante junto al trapero. "Lo que me cuentan es que hace pocos días, esta semana, se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos", relató la panelista. Consultada sobre la solidez de la información, la comunicadora fue tajante: "Obvio que tengo pruebas. Una seguidora les sacó una foto y dijo que se los vio re copados juntos. Me gusta esta relación".

La Joaqui estaría saliendo con Thiago PZK.

Un gesto que no pasó desapercibido

Durante la caminata, ambos se detuvieron en un puesto de souvenirs, y ahí surgió el detalle que terminó de instalar la sospecha. "¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compran souvenirs y le compró un burro. Ellos cantan juntos, son amigos, pero me gusta esta pareja", contó Pochi.

El gesto tomó una dimensión particular porque Luck Ra solía compararse con el Burro de Shrek, por lo que muchos lo leyeron como una indirecta hacia el cordobés. "Yo dije 'son amigos', pero en redes ya se está hablando de que son pareja. Se ve que ella está subiendo cosas en la casa de él y la gente que conoce esa casa lo identificó", concluyó la panelista.

Luck Ra también reaparece en los rumores

Mientras crecen las versiones sobre el nuevo affaire de La Joaqui, Luck Ra tampoco se quedó afuera del radar mediático. Pepe Ochoa, en LAM (América TV), reveló que el cantante habría retomado el vínculo con su expareja, Guille Giles: "Hay un nuevo acercamiento con su exnovia, Guille. Están viéndose y volviéndose a hablar". El periodista explicó además que, durante la relación entre Luck Ra y La Joaqui, ambas mujeres se habían vuelto muy cercanas, lo que agrava el malestar actual: "La Joaqui se enteró de esto y está que trina".

Un vínculo con más aristas

Caro Molinari sumó un dato que profundiza la trama: cuando Guille vivía en México junto a su pareja, un futbolista argentino, era ella quien recibía a La Joaqui en sus viajes. Incluso trascendió que el día en que Luck Ra lloró en pleno show, horas antes había estado con Guille, lo que reabre el interrogante sobre cuánto pesó ese vínculo en la ruptura con la cantante.