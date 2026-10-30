Yanina Latorre amenaza con dejar su programa: "Un montón de ofertas"

Yanina Latorre dejó abierta la puerta a un cambio en su carrera y avisó que se va a tomar su tiempo para decidir qué hace. La conductora de SQP habló después de que se conociera la venta de la productora que produce su programa, y contó cómo vivió el momento al aire. Por ahora sigue en su lugar, pero con la cabeza puesta en lo que viene.

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La venta que movió el tablero

Mariano Chihade vendió Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, la productora que está detrás de LAM, SQP, BTV y El diario de Mariana. La operación incluye también a Bondi, el canal de streaming que lanzaron en 2024. Con el cambio, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de El Nueve.

Yanina Latorre podría abandonar SQP si se van a El Nueve.

Cómo lo vivió Yanina

Latorre contó en su programa de radio que se enteró de las negociaciones antes de que se hicieran públicas. “Yo había almorzado con Lucas González y Mariano Chihade, y me habían avisado que estaban en tratativas de vender la productora a Canal 9”, relató. Y explicó su situación: “Yo trabajo en América y me produce Mandarina. Tengo un contrato que termina a fines de febrero”.

La conductora recordó el momento en que salió el comunicado, mientras estaba al aire en SQP. “Me estresé, tuve un programa rarísimo... los panelistas miraban el celular, todos recibieron el mail”, confesó. En el corte tuvieron que hablar con todos, porque todo el equipo es de Mandarina.

Frente a la incertidumbre, Yanina dejó en claro que no tomará decisiones apuradas. “Me voy a tomar unos días. No arreglé nada con nadie, no me voy a casar con nadie. Quiero pensar en mi carrera, en lo que me conviene a mí, y en la parte económica, porque nadie trabaja gratis”, sostuvo.

Las ofertas

Y fue más allá al hablar de las propuestas que recibió. “Gracias a Dios tengo un montón de ofertas, pero no me voy a apurar en nada. Ángel y yo estamos escuchando ofertas y viendo qué nos conviene”, dijo. Además, aclaró: “Voy a ir a donde pueda tener un buen equipo de laburo y donde me dejen laburar con libertad”.

¿Se queda o se va?

Por ahora, la respuesta es que sigue, ya que aseguró que va a continuar en su programa de radio y en SQP. Eso sí, se declaró leal y agradecida, pero también “marca registrada”, así que cualquier oferta bien armada tendrá su atención. Habrá que esperar a que el ruido de la mudanza baje para saber si el próximo cartel lleva su nombre en América o en El Nueve.