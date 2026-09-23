Wanda Nara contó la verdadera razón por la que bajaron a L-Gante de MasterChef: "No está..."

Wanda Nara rompió el silencio y habló sobre su vinculo con L-Gante luego de que Ángel de Brito revelara que Telefe lo dejó afuera de MasterChef Celebrity.

Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), Ángel de Brito aseguró que Telefe decidió bajar a L-Gante de MasterChef Celebrity. Asimismo, señaló que Wanda Nara se opuso a la decisión que tomó la emisora. Luego, agregó: "Fue por varias cosas, no solo esta nueva causa. No solo el tema de las armas y el allanamiento, también que les plantó las fotos, no le contesta a los productores". Tras este hecho, Wanda Nara decidió revelar el verdadero motivo detrás de la salida del músico.

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En ese marco, la conductora se comunicó con Primicias Ya para dar su versión de los hechos y habló sobre cómo se encuentra su vínculo con L-Gante: "Bien, muy bien. Va a venir seguro de invitado, estamos todo el tiempo ahí en contacto y yo también le dije: 'Heavy, no es lo que parece'. Hoy justo le pregunté a un participante: '¿Es como se ve en casa?'. Es mucho más difícil ahí. Son muchas horas, mucho tiempo parados. Lo que se ve en la tele es un resumen de todo lo que pasa y son muchas horas que tenés que estar".

Por su parte, Ángel anteriormente añadió información e hizo referencia al tiempo que le demanda los compromisos laborales del cantante: "En este momento no está apto para estar en un programa diario. Requiere muchas horas de grabación y después los compromisos que hay alrededor de MasterChef".

MasterChef Celebrity regresa a la pantalla de Telefe

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina se estrenará el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe. El ciclo contará con la conducción de Wanda Nara y un jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y la incorporación de Maru Botana en reemplazo de Donato de Santis. La competencia reunirá a 24 famosos y mantendrá su formato habitual de desafíos culinarios y galas de eliminación.

Hasta el momento, el elenco de participantes incluye figuras de distintos ámbitos. Entre los 24 convocados destacan personalidades del espectáculo como Julieta Poggio y Lizy Tagliani, músicos reconocidos como Alejandro Lerner y Luck Ra, periodistas como Luciana Geuna, e influencers destacados como Grego Rossello.