"Voy a seguir llorando como loco": una figura de TN se quebró en vivo por la muerte de Confessore

La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN, golpeó fuerte en la redacción del canal. Durante la emisión del mediodía, uno de sus compañeros se quebró al aire y no pudo contener las lágrimas al recordarlo.

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Confessore murió en la madrugada de este viernes 16 de octubre, a los 58 años, tras sufrir una descompensación repentina en su casa. Había trabajado en TN desde 1995 y formaba parte de la rutina diaria de la señal, por lo que su partida generó un inmenso dolor entre quienes compartían el día a día con él.

El quiebre en vivo

El periodista Santiago do Rego, que participaba de la emisión del mediodía, habló con la voz entrecortada. “Vengo llorando desde la mañana y voy a seguir llorando. Lo queremos mucho a Confe. Forma parte del laburo de todos los días”, reconoció frente a las cámaras.

Santiago Do Rego se emocionó al hablar de Confessore.

Do Rego destacó el costado humano de su compañero y lo definió como un profesional maravilloso y “un tipo familiero, sencillo y entrañable”. Su relato mostró hasta qué punto el meteorólogo era una presencia cotidiana en el canal.

Guillermo Lobo, que también participaba del segmento, resumió el impacto de la ausencia: “Te cae el palazo cuando entrás al estudio”. Do Rego asintió con evidente tristeza y explicó que justamente esa era la hora en la que Confessore solía aparecer para sumarse a la mesa de noticias.

El mensaje en redes

Además de sus palabras al aire, el periodista compartió en sus redes un video del meteorólogo trabajando detrás de escena, acompañado de un mensaje que reflejó el ánimo de toda la redacción, con un juego sobre el “pronóstico” del día. Lo cerró con una despedida simple: “Te vamos a extrañar mucho, Confe”.

Una despedida colectiva

El llanto de do Rego se suma a los mensajes de otros colegas y figuras del medio, que despidieron a Confessore con muestras de afecto en redes y en pantalla. Su muerte dejó un vacío en la televisión argentina, donde acompañó a generaciones de televidentes durante casi tres décadas.