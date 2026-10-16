Murió Fernando Confessore: así fue el desesperado llamado de su esposa al 911

El meteorólogo Fernando Confessore murió repentinamente este viernes a la madrugada. En las horas posteriores a conocerse la noticia, trascendieron nuevos detalles sobre el episodio, cuando sufrió una descompensación en su vivienda del barrio porteño de Versailles. Su esposa, Paula, pidió asistencia de urgencia, pero los intentos por reanimarlo no tuvieron éxito.

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Según informó Gabriel Iezzi en Radio Mitre, Confessore se encontraba en su domicilio cuando sufrió el episodio que terminó con su vida. Ante la situación, su esposa se comunicó con el servicio de emergencias 911 para solicitar ayuda.

De acuerdo con la reconstrucción difundida sobre lo ocurrido, el meteorólogo se habría desvanecido en la cocina de su casa. Tras recibir el llamado, efectivos policiales acudieron al lugar y comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada del personal médico.

La intervención quedó registrada en el reporte del procedimiento, que detalló la actuación de los efectivos y de los profesionales de emergencias. "Al arribar el personal policial comienza a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras sin éxito", consignó el documento.

El meteorólogo Fernando Confessore murió en la madrugada del viernes..

Los intentos de reanimación y la muerte del meteorólogo

Cuando el personal del SAME llegó a la vivienda, los profesionales continuaron con las maniobras para intentar salvarle la vida. Sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado y el fallecimiento de Confessore fue constatado durante la madrugada del viernes.