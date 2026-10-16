Murió el histórico meteorólogo de TN Fernando Confessore: "Estamos en shock"

Fernando Confessore, meteorólogo, periodista e investigador científico, murió este viernes a los 58 años. La noticia fue confirmada por su familia y comunicada al aire de TN por el conductor Mario Massaccesi, quien informó que el especialista sufrió un infarto durante la madrugada en su casa, ubicada en el barrio porteño de Versalles, donde vivía junto a su esposa y sus hijas.

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"La noticia nos sacude, nos revuelca y nos deja en estado de shock. Fue repentino", contó Massaccesi al aire.

Confessore desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación y se convirtió en uno de los meteorólogos históricos de Todo Noticias (TN), señal en la que trabajaba desde diciembre de 1995. Durante tres décadas, se encargó de informar sobre el pronóstico del tiempo y las alertas meteorológicas, además de integrar el equipo de TN Campo.

Antes de incorporarse al canal, había trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde se desempeñó entre 1992 y 1994. A lo largo de su formación profesional también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

La despedida de sus compañeros de TN

La noticia de su muerte fue anunciada por Mario Massaccesi durante la emisión de Tempraneros. El conductor recordó a Confessore como un compañero muy querido y destacó tanto su compromiso profesional como su vida familiar. “Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó Massaccesi al comunicar la noticia a los televidentes.

El periodista también se refirió al vínculo de Confessore con su familia y señaló que, pese a su perfil bajo y su decisión de mantener su vida privada alejada de las cámaras, era un hombre profundamente comprometido con su esposa y sus hijas. “Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer”, recordó.

Massaccesi también evocó algunos rasgos de su personalidad y contó que era hincha de Boca Juniors, apasionado por el fútbol y de carácter fuerte. Lo definió como un compañero excepcional, dedicado a su trabajo y con una larga trayectoria en el canal.

La muerte de Confessore generó pesar entre sus colegas, que lo despidieron como una figura histórica de TN y un profesional que durante décadas acompañó a la audiencia con sus pronósticos e informes meteorológicos.