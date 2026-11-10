Volvió el Coronavirus: una figura de El Nueve dio positivo y hay preocupación por su salud

La salud de Carmen Barbieri generó preocupación en el mundo del espectáculo luego de que se conociera que dio positivo de coronavirus y continúa internada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano. La conductora de Con Carmen, por El Nueve, permanece aislada y bajo seguimiento médico.

{{{htmlAmp}}}

La noticia llegó después de varias semanas en las que la actriz enfrentó distintos problemas de salud. Según informó InfoVeloz, se encuentra consciente y puede comunicarse por teléfono con sus familiares y amigos, aunque no recibe visitas debido al aislamiento.

Carmen Barbieri.

La palabra de Fede Bal sobre la salud de Carmen Barbieri

Federico Bal, quien se encuentra en Costa Rica por compromisos laborales, confirmó el diagnóstico de su madre en diálogo con Teleshow. Antes de conocerse el resultado positivo, el actor había señalado que la conductora había tenido coronavirus la semana anterior y que atravesaba una infección urinaria.

"Tuvo también. Hace una semana. Viene de una racha de mierda, pobre", había expresado entonces sobre los problemas de salud de Barbieri. Más tarde, la propia artista le comunicó a su entorno el resultado del nuevo estudio, según informó ese medio.

Por el momento, la conductora continúa bajo observación y no hay una fecha confirmada para su alta.

Los problemas de salud que atravesó Carmen Barbieri

A fines de octubre, Barbieri debió suspender su participación en Con Carmen por un cuadro de broncoespasmo y fiebre. En los días posteriores también sufrió una descompensación cuando se preparaba para ir al canal y tuvo que volver a descansar.

"Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico", había contado la conductora a Teleshow en ese momento.

La nueva internación también trae a la memoria el cuadro grave de coronavirus que atravesó en 2021, cuando estuvo en coma inducido. Ahora, su familia y sus compañeros siguen de cerca su evolución mientras permanece en la clínica.