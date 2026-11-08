Fede Bal contó la verdad detrás de la nueva internación de Carmen Barbieri: "La están..."

La salud de Carmen Barbieri volvió a generar preocupación luego de que la actriz y conductora fuera internada nuevamente en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. La artista, de 71 años, había concurrido al establecimiento médico para realizarse una serie de estudios debido a que no se encontraba bien, pero finalmente los profesionales resolvieron que permaneciera bajo cuidados médicos.

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La noticia trascendió durante el sábado 7 de noviembre y rápidamente despertó inquietud por los antecedentes recientes de la capocómica. Sin embargo, fue su hijo, Federico Bal, quien decidió llevar tranquilidad y aclarar cuál era el cuadro que estaba atravesando su madre.

En diálogo con Teleshow desde Costa Rica, el actor explicó que la nueva internación no estaba relacionada con un nuevo contagio de coronavirus, como había comenzado a circular. De hecho, confirmó que Carmen había contraído COVID-19 apenas unos días antes. "Tuvo también. Hace una semana. Viene de una racha de mierda, pobre", expresó al referirse a la seguidilla de complicaciones que viene atravesando.

Carmen Barbieri, reconocida figura de la televisión argentina.

Según precisó Bal, el diagnóstico que motivó esta última hospitalización fue una infección urinaria. Además, aseguró que los médicos estaban siguiendo de cerca su evolución y se mostró esperanzado respecto de una pronta recuperación. "La están controlando", indicó, antes de anticipar que "en unos días le darán el alta".

Los problemas de salud que Carmen Barbieri atravesó en las últimas semanas

Este nuevo episodio se suma a un octubre particularmente complicado para la conductora de El Nueve. Durante ese período, tuvo que suspender sus compromisos laborales después de sufrir un cuadro que incluyó broncoespasmo, meningitis, gripe y fiebre que llegó a los 40 grados.

La propia Carmen había contado las dificultades que enfrentaba durante aquellos días. "Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico", relató.