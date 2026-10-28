Preocupación por el estado de salud de Carmen Barbieri: "Están llamando a la ambulancia"

Durante el cierre del ciclo Puro Show (El Trece), Pampito Perelló informó que Carmen Barbieri sufrió una descompensación cuando se preparaba para salir de su casa rumbo a Canal 9, donde conduce su programa. En ese momento, el periodista de espectáculos explicó que estaban solicitando una ambulancia para que la conductora recibiera atención médica.

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Al dar la noticia, el panelista detalló cómo se había sentido Carmen Barbieri antes de suspender su salida al canal de televisión: “Estaba saliendo de su casa para ir a hacer el programa en Canal 9 y se descompensó, le bajó la presión, empezaba a ver todo nublado, no se pudo subir al taxi y están llamando en este momento a la ambulancia, que está yendo a verla”.

Además, Pampito señaló que la conductora se encontraba acompañada por María, quien trabaja en su casa, y confirmó que había podido comunicarse con ella para conocer más detalles sobre la situación de Carmen: “Está al cuidado de María, la persona que trabaja en su casa, le escribí, me contestó. Le avisaron de último momento que no llegaba”.

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri

Luego, el periodista recordó el testimonio de la conductora y citó sus palabras: “No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, baja de presión, estaba por subir al auto, y me mareé tanto que se me nubló todo. El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque ella faltó a su programa, y hoy sin fuerza. Tengo un broncoespasmo terrible”.

Finalmente, remarcó que la conductora sufrió de un cuadro de covid muy complicado anteriormente. Sin embargo, aseguró que su objetivo es llevar tranquilidad con la información brindada: “Ella tuvo un covid muy fuerte, que casi la mata, esto contado por ella. Quedó muy débil de salud, quiero llevar tranquilidad con esta información”.