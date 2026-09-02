Un plan perfecto para los nostálgicos en Buenos Aires: Carmen Barbieri vuelve a hacer teatro de revista

Carmen Barbieri está lista para reencontrarse con el género teatral que lleva en la sangre, aunque durante los últimos años volcó gran parte de su energía y vigencia al trabajo en la televisión diaria. La legendaria actriz, comediante y capocómica encabezará el espectáculo Vuelve, una propuesta que marca el retorno de la revista tradicional a la Calle Corrientes, combinando la mística del clásico espectáculo porteño con una mirada contemporánea.

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Heredera de una estirpe profundamente ligada a la historia del espectáculo nacional, la presencia de Barbieri conecta de manera directa con los emblemas del teatro de revista. En esta oportunidad compartirá el frente de cartel con Álvaro Navia y Gabriel Villalba, liderando una producción que promete recuperar el despliegue de vestuario, los cuadros musicales y la distinción de las vedettes en el escenario.

El estreno de Vuelve con Carmen Barbieri está programado para el próximo 11 de septiembre a las 22:30 horas en el Teatro Buenos Aires, ubicado en Avenida Corrientes 1699 y el espectáculo tendrá una temporada exclusiva de solo seis funciones, pautadas para los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre.

La trama argumental sigue la historia de dos hombres -encarnados por Navia y Villalba- que, al escapar de la policía, deciden ocultarse en un convento haciéndose pasar por monjas. Esa premisa dispara una seguidilla de equívocos, disparates e imitaciones que le abren paso a los distintos números musicales. Con la participación estelar de Carmen y la suma de bailarines, bailarinas y un elenco inclusivo en escena, la revista porteña vuelve a encender sus luces en la noche de la ciudad.

Carmen Barbieri.

Qué dijo Carmen Barbieri de la serie de Moria Casán

La ausencia de Carmen Barbieri en el reparto de Moria, la serie biográfica sobre Moria Casán estrenada en Netflix, generó repercusión mediática al tratarse de una figura históricamente vinculada a su trayectoria y señalada en reiteradas oportunidades como su contrafigura mediática. Pese a no figurar en la trama del proyecto audiovisual, la conductora abordó el tema públicamente de manera distendida para restarle tensión al asunto.

Respecto al lanzamiento, Barbieri manifestó sus intenciones de seguir la producción como espectadora: "El fin de semana que viene que creo que no tengo ningún show me la veo toda tranquila. Pochoclo y ver". Asimismo, subrayó el recorrido compartido en el género teatral y el reconocimiento hacia su colega: "No soy parte de su historia pero sí de la escuela, somos las dos de la misma escuela, la revista, ella es muy respetuosa de la revista. Tengo muchas ganas de verla".