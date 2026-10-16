Lo volvieron a operar: preocupación por la salud de Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo volvió a ser operado y su salud vuelve a estar en el centro de la atención. El ex futbolista, de 40 años, permanece internado desde hace tres semanas, cuando ingresó a terapia intensiva por un derrame pleural. Durante el último fin de semana tuvo que someterse a una nueva intervención quirúrgica para terminar de limpiar uno de sus pulmones.

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El origen de la infección

El cuadro tendría un origen inesperado, lejos de las versiones que circularon en los primeros días. Según trascendió, una bacteria ingresó a su organismo a partir de una caries mal tratada. Ese foco infeccioso, que en apariencia no revestía gravedad, avanzó hasta comprometer uno de sus pulmones. Así se acumularon líquido y pus en la pleura, la membrana que lo recubre.

Dani Osvaldo tuvo que ser operado de nuevo.

El ex delantero, con pasado en Banfield, Boca y la Selección de Italia, llegó al hospital tras varios días de dolores y malestar. Desde entonces permanece bajo estricto seguimiento médico.

Por qué tuvo que volver al quirófano

La nueva operación tuvo un objetivo puntual: drenar el pus que todavía se acumulaba en el pulmón afectado y eliminar los restos de la infección. Así lo explicó la periodista Luciana Rubinska, que sigue de cerca su evolución: “Fue intervenido el último fin de semana y le empezaron a sacar pus del pulmón, tenían que drenarlo sí o sí y esta intervención era importante para terminar de sacar todo lo que estaba afectando a ese pulmón”.

Una evolución favorable

La noticia de una segunda cirugía generó preocupación, pero el panorama actual es esperanzador. De a poco, los médicos le retiran los tubos conectados al pulmón, y su estado de ánimo acompaña la recuperación. “La noticia es alentadora, de a poco le van sacando los tubos que tiene conectados al pulmón. Está muy bien de ánimo, super acompañado y ya pasaron 3 semanas de esa primera internación”, detalló Rubinska.

Por ahora seguirá internado bajo control médico. Si la recuperación continúa sin contratiempos, Osvaldo podría recibir el alta en los próximos días y volver a su rutina habitual.

“No contaba la historia”

El alivio de estas horas contrasta con lo que se vivió al comienzo de la internación. El cuadro fue tan grave que los propios profesionales que lo atienden reconocieron que su pasado como atleta fue determinante para que sobreviviera. La periodista transmitió la frase de los médicos: “Si no hubiese sido deportista no contaba la historia, hasta ese punto llegó”.