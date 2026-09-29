Yanina Latorre contó detalles desconocidos sobre la salud de Daniel Osvaldo: "Lo cierto es que…”

Yanina Latorre detalló información sobre el estado de salud de Daniel Osvaldo que, hasta el momento, no había trascendido públicamente.

El exfutbolista Daniel Osvaldo fue derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande debido a la gravedad de su cuadro de salud. Frente a este hecho, Yanina Latorre reveló detalles sobre su estado médico que, hasta el momento, eran desconocidos.

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Durante una transmisión en su programa de radio, la periodista de espectáculos aseguró que el ex futbolista ingresó a terapia intensiva: “Está internado, grave, en terapia intensiva. Entró con un derrame en la pleura, tenía líquido en los pulmones. La verdad es que terminó de la peor manera, un desastre, humillado, no tiene un mango”.

Asimismo, agregó datos acerca de su presente económico. Sin embargo, reconoció que, en este caso, lo más importante es su salud: “Vive en una casa alquilada no sé dónde, no tiene prepaga. Después de toda la soberbia. ¿Se acuerdan cuando en 2024 hizo un videíto haciéndose la víctima después de un episodio de violencia de género que tuvo? Ahí dijo que tenía problemas de adicción. Nunca fue buen padre”. Finalmente, señaló: “Esto viene por el tabaco, la droga, el alcohol y andá a saber en qué condiciones vivía. Él había ganado mucha plata. Lo cierto es que entró muy grave y lo ayudó su familia. Qué triste terminar así”.

El estado de salud de Daniel Osvaldo

Por otra parte, durante las últimas horas su familia dio a conocer novedades de su recuperación luego de haber sufrido un derrame pleural del cual tuvo que ser operado. Asimismo, la familia también aseguró que esta internación no está asociada a una recaída en ciertas adicciones que alguna vez admitió tener el futbolista, aunque sí estaría vinculada al consumo de cigarrillos.

Anteriormente, Ángel de Brito señaló que el ex delantero llegó a un centro médico luego de presentar un fuerte dolor en la zona del pecho. Luego, los médicos habrían detectado la presencia de líquido en la zona que rodea los pulmones, un cuadro conocido como derrame pleural.