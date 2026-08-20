Viviana Canosa reveló lo que dice el "médico" de Milei por lo bajo: "Un manguerazo para bajarlo"

Viviana Canosa volvió a encender las alarmas en el ámbito político y mediático tras lanzar impactantes declaraciones sobre el presidente Javier Milei. En un picante mano a mano con Jorge Rial en el programa Revueltos, la periodista se refirió a las versiones que circulan en la Quinta de Olivos y reveló intimidades que provienen, según sus palabras, del propio entorno médico del jefe de Estado.

Durante la charla, los conductores debatieron sobre los rumores de ausencias del Presidente y la frecuencia con la que ingresan servicios de emergencia al predio presidencial. “Las ambulancias que entran a Olivos casi todos los días son un montón. ¿No tenemos derecho a saber por qué entran tantas ambulancias?”, cuestionó Canosa de manera directa.

La revelación sobre el "médico" de Javier Milei

Ante los comentarios de Rial sobre la falta de partes médicos oficiales frente a los rumores, Canosa interrumpió para asegurar que la información no surge de la prensa sino del propio ámbito médico del Presidente: “El médico dice cosas, no de manera oficial, pero dice cosas”, lanzó sin filtro.

En esa misma línea, la conductora ejemplificó con una de las versiones más comentadas en el último tiempo sobre los métodos para aplacar momentos de tensión dentro de la residencia oficial: “Lo de la ducha fría no salió de la cabeza de nadie. O a la noche o a la mañana, cuando le pegan un manguerazo frío, helado, congelado para bajarlo... Eso no es que lo inventó Marcela Pagano. No salió de la nada”, sentenció Canosa.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales, reavivando el debate sobre la transparencia alrededor de la rutina y la salud del mandatario en la Quinta de Olivos.