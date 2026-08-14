Viviana Canosa finalmente reveló lo que Milei quería dejar en secreto: "Este"

La periodista Viviana Canosa criticó al gobierno de Javier Milei en Carnaval Stream y cuestionó con dureza sus políticas de ajuste y su vínculo con las personas con discapacidad.

"¿Sabés lo que me jode de este Gobierno? La crueldad que tiene", sostuvo Canosa al analizar la gestión de Javier Milei. La conductora planteó que podría comprenderse el argumento oficial de que “no hay guita” y que es necesario aplicar un ajuste, aunque remarcó que eso no modifica su rechazo a las medidas. "Si vos me decís ‘no hay guita, se complica, tenemos que ajustar todo’, que es una cagada igual, porque esa cifra es menor... Pero que lo gocen", expresó.

En ese sentido, Canosa cuestionó particularmente lo que considera una actitud de celebración frente a las consecuencias de las políticas del Gobierno. "Yo siento que todo lo malo que nos hacen lo disfrutan", afirmó durante el programa.

La conductora también puso el foco en el conflicto entre el Gobierno y las personas con discapacidad y cuestionó que el oficialismo haya convertido a ese sector en un adversario político. "¿Conocés a un gobierno que se busque como enemigo a los discapacitados? Este. No existe en el mundo que vos te quieras pelear con un discapacitado", sostuvo Canosa.

Viviana Canosa finalmente reveló lo que Milei quería dejar en secreto.

La opinión del diputado Paulón

También estaba en la mesa el diputado nacional Esteban Paulón, quien se sumó a las críticas al Gobierno. "Yo creo que a veces no dimensionan. Esto, el caso de Virginia Gallardo. Me parece que ella genuinamente pensó que estaba dando un mensaje onda Cris Morena, ‘sigan sus sueños", señaló.