La discusión en vivo entre Luis Majul y Laura Di Marco en vivo por LN+ generó gran repercusión en las redes sociales y fue materia de análisis por parte de diferentes programas, incluyendo el que Viviana Canosa conduce en Carnaval Stream.

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Allí, la blonda tomó claro partido: "Lo que está diciendo (Laura) es coherente, es la verdad, la pura verdad: es un fracaso económico total lo que está pasando ahora. No podés decir que vos lo hacés para que el presidente reaccione y recapacite, porque si no ganan los otros. Es como cuando vos criticás y te dicen 'te volviste kuka'. No me volví kuka, pero estoy contando lo que veo y lo que pasa".

Laura Di Marco, reconocida periodista argentina.

La dura crítica de Viviana Canosa a Luis Majul

En esa misma línea, uno de sus compañeros criticó la actitud de Majul: "Tiene un problema con la conducción del canal. Porque vos podés tener una línea ideológica hacia un lado. Ahora, vos lo que no podés negar es lo evidente. Y Majul está empecinado en negar lo evidente porque tiene muchísimas razones para negar lo evidente. En ese negacionismo encuentra estos chipazos, es lógico".

"Aparte me parece que justamente enriquece un montón un debate, una charla, no pensar igual. Ahora, lo que estaba diciendo Laura estaba perfecto (...) y le dice 'bueno, yo al presidente no le doy consejos'. O sea, no, el presidente te tiene así agarrado de las bolas", exclamó Viviana. "Pero si lo iba a visitar, era uno de los consejeros Majul", suscribió su colega en la mesa.

En ese sentido, comentó: "Yo laburé en LN+. Por algo el canal está último en las mediciones, porque la gente tampoco come vidrio. Yo prefiero que Laura diga lo que piensa. Los conductores de televisión no pueden tener la realidad paralela al presidente. ¿Tanto cagazo le tenés? ¿O cuánta te llevás para defender lo indefendible?".



