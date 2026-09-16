Un fuerte cruce se produjo en vivo en La Nación Más entre Luis Majul y Laura Di Marco mientras debatían sobre la marcha del gobierno de Javier Milei. La periodista cuestionó los dichos del Presidente sobre una supuesta explosión del consumo, pero Majul salió en defensa del mandatario,

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El intercambio comenzó cuando Di Marco reconoció los logros del programa económico de Milei, pero cuestionó que el Presidente afirmara que existe una "explosión de consumo". Según sostuvo, las estadísticas oficiales muestran un escenario diferente y mencionó las dificultades que atraviesan comercios, pymes y la Unión Industrial Argentina (UIA).

La periodista también planteó que parte de los datos utilizados para hablar de una expansión del consumo incluyen el aumento de tarifas. "Cuando uno consume más luz y paga más luz, no está sintiendo que consume más", argumentó.

En medio del intercambio, Juliana Santillán intentó intervenir, pero Di Marco la interrumpió. Majul entonces pidió ordenar el debate y le marcó a la periodista: "Laura, dejá. Laura, no te enojes, pero acá conduzco yo". El conductor explicó que quería darle la palabra a la diputada y luego a Martín Tetaz, antes de regresar al debate económico con Di Marco.

Majul estalló contra una compañera en vivo para defender a Milei.

El mensaje de Majul sobre el Presidente

El momento más tenso llegó cuando Di Marco insistió con su planteo y advirtió que, si Milei no escucha los cuestionamientos de Tetaz, "le va a ir mal y va a volver al pasado". A esa afirmación, Majul respondió: "Yo no le aconsejaría a ningún presidente. Si vos querés aconsejarle, aconsejale. Dejá que los presidentes se arreglen”.