Viviana Canosa destrozó en vivo a los periodistas amigos de Milei: "Ya están"

Viviana Canosa lanzó una fuerte crítica contra los periodistas que respaldan a Javier Milei y cuestionó el vínculo que mantienen con el Gobierno. Durante su participación en Carnaval Stream, la conductora aseguró que algunos colegas de su generación están "arrastrados", "humillados" y "vendidos", y marcó una diferencia entre quienes piensan distinto y aquellos que, según sostuvo, hacen propaganda oficialista.

{{{htmlAmp}}}

Canosa comenzó hablando de periodistas que conoce "de otra época" y con quienes actualmente ya no mantiene relación. Según explicó, podría sostener un vínculo con ellos pese a tener posiciones políticas diferentes, pero consideró que algunos cruzaron un límite. "Hoy podría tener relación con ellos aunque estuviéramos en veredas diferentes, pero ya están arrastrados, están humillados, están vendidos", afirmó.

La conductora profundizó su cuestionamiento al referirse a la sensación de tener amigos que, a su entender, dejaron de actuar con independencia. "¿Sabés lo que te duele tener amigos vendidos?", planteó.

Viviana Canosa destrozó en vivo al "6, 7, 8" de Milei.

La comparación con 6,7,8

En ese contexto, Canosa apuntó directamente contra el rol de algunos periodistas en la comunicación del gobierno de Milei y trazó una comparación con el ciclo 6,7,8. "Otra cosa es cuando vos estás haciéndole propaganda, como el 6,7,8 de Milei, a un tipo que sabés que el bustito, que la gente tiene tres o cuatro laburos", sostuvo.

Finalmente, Canosa insistió en que su cuestionamiento no está dirigido a quienes tienen una mirada política distinta a la suya, sino a quienes considera que abandonaron sus convicciones. "Y que te subestimen tanto, porque a ellos les va bárbaro. Vos decís: pará, ya te vendiste", afirmó y agregó: "No es que estamos en veredas diferentes y podemos discutir; no, vos te vendiste y yo no".