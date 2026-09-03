Baby Etchecopar expuso en vivo a Javier Milei: "Amaba a..."

Este jueves 3 de septiembre, Javier Milei hablará en cadena nacional respecto a las Malvinas. Si bien los detalles sobre el contenido del mensaje que enviará a todos los argentinos son desconocidos, se especula con que guarda relación con las declaraciones recientes de Donald Trump, sobre todo teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo adelantaron que hubo "avances" en materia diplomática, en medio de las tensiones existentes entre Washington y Londres.

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Esto desde luego viene siendo analizado por los diferentes programas especializados en política, incluyendo el ciclo que Baby Etchecopar conduce en A24. Allí tocaron el tema y relativizaron la trascendencia que podría llegar a tener lo que fuera a comunicar el jefe de Estado. En ese sentido, el presentador lanzó un comentario más que áspero sobre el primer mandatario.

Milei hablará este jueves con anuncios sobre Malvinas.

¿Qué dijo Baby Etchecopar de Milei?

"El presidente compara las Malvinas con la Fórmula 1", deslizó en determinado momento uno de los integrantes del panel. Esto fue en relación a la enumeración que hizo durante entrevista con Gasulla, donde puso en la misma bolsa a la novedad respecto a Malvinas y al posible regreso de La Máxima a Buenos Aires (así como la visita del Papa) para hablar de un supuesto "retorno" de Argentina al mundo. "Igual, ahora se ponen nacionalistas...", observó otro de los periodistas.

Fue allí cuando Baby acotó: "Es el mismo presidente que amaba a Margaret Tatcher. Vos decís '¿pero están hablando en serio?'". Tras ese comentario, fue consultado: "¿Qué puede ser un anuncio rimbombante sobre Malvinas? ¿Qué esperás vos?". Su respuesta fue tan concisa como concreta: "Que las devuelvan".