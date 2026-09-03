Viviana Canosa destrozó a Milei por lo que no se sabía de la visita del papa León XIV: "Van a decir"

Viviana Canosa destrozó a Milei por lo que no se sabía de la visita del papa León XIV.

Viviana Canosa y Jorge Rial analizaron en Carnaval Stream la agenda que desarrollará el papa León XIV en su visita a la Argentina. La conductora sostuvo que los lugares elegidos expresan una mirada "opuesta a la de este gobierno", mientras que Rial anticipó que podría comenzar una campaña para instalar la idea de un "Papa politizado".

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El principal análisis del programa estuvo a cargo de Viviana Canosa, quien remarcó la simbología de los espacios elegidos para la agenda del Papa. Según señaló, no se trata de lugares casuales sino de instituciones y sectores que representan problemáticas sociales sensibles. "Qué locura sería eso. Igual los lugares que se eligió para la agenda del Papa es impresionante", comenzó diciendo la periodista, antes de enumerar los destinos previstos: "La UCA con movimientos sociales, Don Orione, las personas con discapacidad".

Para Canosa, esa selección será utilizada por sectores oficialistas para cuestionar la visita y presentar las actividades como una toma de posición política. "Toda la agenda opuesta a la de este gobierno, por eso van a decir que es una agenda opositora", afirmó.

Viviana Canosa destrozó a Milei por lo que no se sabía de la visita del papa León XIV.

Rial anticipó una campaña contra el “Papa politizado”

En la misma conversación, Jorge Rial coincidió con el planteo de su compañera y aseguró que ya comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre el rol del Papa. "Van a empezar a hablar del Papa antiargentino, van a empezar a hablar del Papa politizado. Porque ya empezaron a hablar", sostuvo.

Además, Rial afirmó que en la disputa por la organización de la agenda terminó imponiéndose el Vaticano. "La pulseada con la organización la ganó, obviamente, el Vaticano", expresó y agregó: "Cuando te cuentan, es una agenda opositora. Ojo, y te lo digo ahora, van a empezar con una campaña en contra del Papa".