Viviana Canosa confirmó lo que todos sospechaban sobre el periodismo amigo de Milei: "Sobre"

Viviana Canosa confirmó lo que todos sospechaban sobre el periodismo amigo de Milei.

Viviana Canosa lanzó una dura advertencia contra los periodistas y figuras públicas que defienden al gobierno de Javier Milei. En Carnaval Stream, la periodista aseguró que tendrá presente quiénes respaldaron al oficialismo y cuestionó especialmente a quienes, según sostuvo, defienden a funcionarios como Adorni y Espert. Además, aseguró que algunos comunicadores reciben dinero para sostener sus posiciones.

{{{htmlAmp}}}

Canosa aseguró que tendrá "mucha memoria" respecto de quienes actualmente respaldan al Gobierno y apuntó contra quienes, según su mirada, defienden situaciones que considera indefendibles. "Voy a tener mucha memoria de toda aquella gente que defiende todo lo indefendible, que defiende corruptos, que defiende chorros, que defiende a tipos como Adorni, a tipos como Espert, a tipos como el Presidente", afirmó.

La conductora aclaró que su postura no responde a un deseo de venganza. "No soy rencorosa, pero sí voy a ser muy memoriosa. No para vengarme, pero realmente me da vergüenza gente que yo quiero, gente que respetaba, poniéndose del lado equivocado, en la vereda equivocada", sostuvo.

En ese marco, Canosa también cuestionó a quienes, según afirmó, expresan opiniones favorables al oficialismo porque reciben dinero. "Sabiendo que están opinando porque les llega un sobre, porque son ese 4% o 5%", señaló.

Viviana Canosa confirmó lo que todos sospechaban sobre el periodismo amigo de Milei.

Por qué "se inmolan" defendiendo a Milei

Canosa profundizó sus críticas contra los periodistas que defienden al Presidente y aseguró que algunos reciben instrucciones para reproducir determinados argumentos. "Que los manden y ustedes repitan barbaridades", expresó y añadió: "Se inmolan porque ninguno es mileista gratis".