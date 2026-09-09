Carlos Pagni desenmascaró a Milei en vivo tras su discurso sobre Malvinas: "En realidad es..."

Javier Milei habló este último jueves 3 de septiembre en cadena nacional respecto a las islas Malvinas. Durante la misma, no solo reinvindicó que son argentinas, sino que además anunció un endurecimiento en penas ya existentes contra las empresas que de forma directa o indirecta extraigan recursos del archipiélago, esto en concordancia con las operaciones que Sea Lion (empresa británico-israelí) pensaba ejecutar allí para extraer petróleo.

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Desde luego, el discurso generó repercusiones de todo tipo. Si bien en un principio no tuvo muchos detractores, una vez que las horas y los días empezaron a pasar hubo cada vez más detalles que se analizaron. Mientras que algunos repararon en un potencial oportunismo político, otros se fijaron en lo que hay detrás de esta determinación del presidente. Dentro de este último grupo estuvo Carlos Pagni, quien en su editorial en LN+ se refirió a los "vientos del mundo" y cómo moldearon la nueva estrategia del jefe de Estado.

Javier Milei durante su última cadena nacional.

Carlos Pagni y los "vientos del mundo"

"Milei habló el jueves, hizo un discurso que después lo vamos a analizar con varias novedades. Pero lo que Milei toma como un hecho político propio, en realidad es la consecuencia de un partido que se está jugando en otro lugar y por otros motivos", observó primeramente el reconocido periodista.

En ese sentido, explicó que "tiene que ver con eso que mencionábamos al comienzo: los vientos del mundo". "Y entre esos vientos, uno de esos vientos, es la vocación de Donald Trump y también de los Estados Unidos, de modificar algunos criterios de política internacional", añadió, haciendo alusión a cómo desde Norteamérica fueron cambiando últimamente su relación con otros países, incluyendo Gran Bretaña, a quien históricamente habían apoyado en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas.

"Esto es el telón de fondo sobre el cual se inscribe esta discusión sobre Malvinas", cerró el mencionado trabajador de prensa, quien de este modo le otorgó un mayor contexto a las palabras de Milei.