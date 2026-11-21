Tito Speranza alcanzó la popularidad como guardaespaldas de Ricardo Fort y se convirtió en uno de los personajes más recordados de la televisión argentina.

Héctor "Tito" Speranza alcanzó una enorme popularidad durante su paso por la televisión argentina, especialmente por su vínculo con Ricardo Fort y su participación en el Bailando por un Sueño. Sin embargo, después de aquellos años de exposición mediática, su vida tomó otro rumbo y se alejó de las cámaras.

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Cómo llegó Tito Speranza a trabajar con Ricardo Fort

La historia de Tito Speranza en el mundo del espectáculo comenzó de manera inesperada y estuvo relacionada con su pareja, Marcela Villagra, quien era amiga de Ricardo Fort.

En aquel momento, Speranza se desempeñaba como profesor de gimnasia y entrenador personal. Un día recibió un llamado de su pareja para cubrir temporalmente a uno de los integrantes del equipo de seguridad del empresario chocolatero. Lo que parecía una colaboración ocasional terminó convirtiéndose en un trabajo estable.

"Me llamó Marcela, mi pareja, porque había un problema con uno de los de seguridad, amigos de ella, y me preguntaron si les podía hacer la gamba", recordó.

A partir de entonces, comenzó a acompañar a Fort en sus actividades cotidianas, eventos y viajes. Su presencia se volvió habitual en las apariciones públicas del empresario y, poco a poco, también empezó a llamar la atención de los productores de televisión.

El salto a la fama y su participación en Bailando por un Sueño

La popularidad de Tito Speranza creció durante sus apariciones en ShowMatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli. Su expresión seria, su personalidad reservada y su escasa participación en las bromas que se realizaban en el estudio despertaron la curiosidad del público.

Aunque no tenía intenciones de convertirse en una figura televisiva, su exposición aumentó hasta recibir una propuesta para participar en el Bailando por un Sueño de 2011.

Su participación en el Bailando por un Sueño de 2011 lo llevó a la gran final frente al bailarín Hernán Piquín.

En un primer momento se mostró reacio a aceptar, pero finalmente decidió asumir el desafío. Su desempeño sorprendió y logró convertirse en uno de los protagonistas de aquella edición, en la que llegó a la gran final frente al bailarín Hernán Piquín.

La experiencia modificó por completo su vida profesional. Incluso cuando participaba de las grabaciones, continuaba trabajando como entrenador personal y profesor de gimnasia, por lo que debía combinar ambas actividades.

Por qué se distanció Tito Speranza de Ricardo Fort

La exposición mediática también tuvo consecuencias en su relación con Ricardo Fort. En una entrevista con Luis Novaresio para Infobae, Speranza habló sobre las tensiones que surgieron entre ambos a medida que su popularidad crecía.

Según explicó, el empresario tenía un fuerte deseo de convertirse en una figura reconocida y ocupar un lugar central en la televisión. Sin embargo, de manera inesperada, su guardaespaldas terminó consiguiendo una exposición que no había buscado.

"Yo le saqué lo que él más quería en la vida. Él quería ser famoso y que girara todo alrededor de él: la tele, la camarita, la lucecita roja apuntándole todo el tiempo. Él quería cantar, invirtió mucha plata para estar ahí, y yo, sin quererlo, estaba en el lugar en el que él quiso estar", recordó.

Después de su participación en ShowMatch, recibió propuestas para continuar en distintos programas, entre ellos Combate. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a elegir con mayor cuidado los proyectos televisivos y se alejó de los formatos que no coincidían con sus intereses.

A qué se dedica hoy Tito Speranza lejos de la televisión

Lejos de las cámaras, Tito Speranza continúa dedicado al entrenamiento físico y también completó sus estudios de periodismo deportivo.

Actualmente, Tito Speranza está enfocado en el entrenamiento físico, una actividad que forma parte de su vida desde mucho antes de alcanzar la popularidad. Trabaja como entrenador personal y brinda clases a personas de distintas edades y condiciones físicas.

"Doy entrenamientos personalizados a chicos, chicas, gente grande, gente joven. Me dedico a eso y trato de mejorar cada día", contó durante su conversación con Infobae.

Además, aprovechó su alejamiento de la televisión para completar una formación académica: estudió periodismo deportivo, una carrera que comenzó después de cumplir los 40 años.

Su vínculo con el deporte, especialmente con el básquet, sigue siendo fundamental en su presente. Esa disciplina le transmitió valores como la constancia, el compromiso y el trabajo en equipo, principios que también marcaron su recorrido profesional.

Así, lejos de los escándalos y las luces de los estudios de televisión, Speranza encontró en el entrenamiento y la formación deportiva una manera de continuar desarrollando su carrera, sin dejar atrás la experiencia que lo convirtió en uno de los personajes recordados de la televisión argentina.