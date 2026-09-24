Qué es de la vida de Silvio Soldán: edad y cómo es la familia del conductor

Silvio Soldán construyó una extensa trayectoria en la televisión argentina y continúa vinculado al mundo del entretenimiento a los 91 años.

Silvio Soldán es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. Con una extensa trayectoria en los medios, el conductor atravesó distintas etapas del espectáculo nacional y logró mantenerse vigente a lo largo de las décadas. A sus 91 años, continúa vinculado al mundo del entretenimiento y conserva el reconocimiento del público.

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Cuántos años tiene Silvio Soldán y qué hace actualmente

Nacido en 1935, Silvio Soldán tiene 91 años y continúa relacionado con la televisión y los medios de comunicación. Si bien ya no está al frente de los grandes programas diarios que condujo durante sus años de mayor popularidad, mantiene una agenda vinculada al espectáculo.

El histórico presentador suele participar como invitado en programas de televisión, entrevistas y magazines, donde repasa diferentes momentos de su carrera y comparte anécdotas de su extensa trayectoria.

También encontró un espacio en los nuevos formatos digitales. En los últimos años participó en ciclos de streaming y propuestas alejadas de la televisión tradicional, donde su presencia genera interés tanto entre quienes recuerdan sus grandes programas como entre las nuevas generaciones.

La trayectoria de Silvio Soldán en la televisión argentina

La carrera de Silvio Soldán está estrechamente relacionada con algunos de los programas más recordados de la televisión argentina. Entre ellos se encuentran Grandes valores del tango y Feliz Domingo, dos ciclos que marcaron distintas épocas de la pantalla chica.

Su estilo frente a las cámaras, sus tradicionales frases y su manera de manejar los tiempos de los programas en vivo fueron algunos de los elementos que construyeron su identidad televisiva.

En Feliz Domingo, además, logró establecer una relación particular con los estudiantes que participaban del programa y con las familias que seguían las emisiones durante los fines de semana. Su clásico “¡Feliz Domingo!” quedó asociado a una etapa de la televisión argentina que todavía permanece en la memoria colectiva.

Quiénes son los hijos de Silvio Soldán

La familia de Silvio Soldán está marcada por dos hijos: Silvio Augusto y Christian Silvio, nacidos de diferentes etapas de la vida sentimental del conductor.

Silvio Augusto fue adoptado durante la relación de Soldán con Marta Moreno. Según la información proporcionada, actualmente atraviesa una situación de salud mental que requiere internación y cuidados permanentes. El conductor mantiene un vínculo cercano con su hijo y acompaña la situación familiar.

Christian Silvio, por su parte, es administrador de empresas y mantiene una relación cotidiana con su padre. Es el hijo que tuvo Soldán durante su relación con Silvia Süller, una pareja que ocupó numerosas páginas de la prensa del espectáculo durante la década de 1980.

Silvio Soldán tiene dos hijos, Silvio Augusto y Christian Silvio, de distintas etapas de su vida sentimental.

Quién es la pareja actual de Silvio Soldán

En el plano sentimental, Silvio Soldán mantiene desde hace varios años una relación con Susana, una mujer menor que él y que anteriormente era admiradora del conductor.

La pareja eligió una dinámica particular para preservar su intimidad: mantienen casas separadas y comparten encuentros sin necesidad de convivir. De acuerdo con la información brindada, esta modalidad les permite disfrutar de la relación con tranquilidad y alejarse de la exposición mediática.

El presente de Silvio Soldán lejos del retiro

A pesar de su edad, Silvio Soldán continúa activo y aparece ocasionalmente en programas de televisión, entrevistas y espacios de streaming. Su presencia también suele circular en redes sociales a través de fragmentos de sus participaciones y reflexiones sobre temas como la radio, la poesía y el amor.

De esta manera, el conductor mantiene un vínculo con los medios y con una audiencia que lo reconoce como una de las figuras históricas del entretenimiento argentino.