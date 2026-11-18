Después de retirarse de la televisión en 2003, Mónica Cahen D'Anvers eligió instalarse en San Pedro y comenzar una nueva etapa lejos de las cámaras.

Mónica Cahen D'Anvers es una de las periodistas más emblemáticas de la televisión argentina. Después de décadas de trayectoria y de conducir uno de los noticieros más importantes del país, su vida tomó un rumbo diferente lejos de las cámaras. A los 92 años, su presente está marcado por la familia y un proyecto muy especial.

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Mónica Cahen D'Anvers cumplió 92 años y recibió un emotivo saludo de su hijo

El sábado 7 de noviembre, Mónica Cahen D'Anvers celebró su cumpleaños número 92 y recibió una dedicatoria especial de uno de sus hijos. A través de las redes sociales, él publicó una fotografía junto a un mensaje cargado de afecto que rápidamente se destacó entre los saludos por la fecha.

"Feliz Cumple Mamita querida, una imagen dice más que mil palabras. Te quiero, tu hijo varón preferido", escribió en la publicación. Con esas palabras, dejó en evidencia el estrecho vínculo familiar que mantiene con la periodista y le dedicó un reconocimiento en una jornada especial.

La conductora tuvo dos hijos con su primer marido, Iván Mihanovich: Sandra e Iván, conocido como Vane. Ambos siguieron caminos vinculados con la música. Sandra se consolidó como cantante y compositora, mientras que su hermano desarrolló una carrera como intérprete, compositor y director musical.

Cómo es la vida de Mónica Cahen D'Anvers después de dejar la televisión

Tras una extensa carrera en los medios, Mónica Cahen D'Anvers se alejó de la televisión en 2003. Durante años fue una de las caras más reconocidas de Telenoche, ciclo que condujo junto a César Mascetti, con quien también compartió su vida personal.

Su trayectoria periodística incluyó acontecimientos históricos. Uno de los más recordados fue la llegada del hombre a la Luna, en 1969, cuando viajó como la única periodista argentina enviada para cubrir el acontecimiento.

Luego de su retiro, eligió instalarse en San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde comenzó una etapa alejada de la exposición mediática. Allí encontró un espacio para continuar desarrollando un proyecto que había construido junto a Mascetti y que con el tiempo se convirtió en una parte fundamental de su vida.

La Campiña, el emprendimiento que mantiene vivo el legado de César Mascetti

Lejos de los estudios de televisión, Mónica Cahen D'Anvers continúa vinculada a La Campiña, el establecimiento que impulsó junto a César Mascetti. El lugar reúne distintas actividades productivas y propuestas gastronómicas y turísticas que convocan a visitantes, especialmente durante los fines de semana.

Entre sus principales atractivos se encuentran la producción citrícola, la elaboración de productos artesanales y un restaurante. Se trata de un emprendimiento familiar que refleja el trabajo compartido durante años por la pareja.

Tras la muerte de Mascetti, en 2022, la periodista decidió seguir ligada al establecimiento y participar de su desarrollo. De esta manera, La Campiña conserva un lugar central en su presente y representa también una conexión con la historia que construyó junto a su compañero.

La Campiña es el emprendimiento que Mónica Cahen D'Anvers impulsó junto a César Mascetti y que hoy continúa formando parte de su vida.

El homenaje musical que le dedicaron sus hijos y su nieta

El vínculo de la familia con el establecimiento también tuvo una expresión artística. En abril de 2026, Sandra, Vane y Sol, nieta de la periodista, presentaron "La canción de La Campiña", una producción musical acompañada por un videoclip filmado en el lugar.

La iniciativa contó con la participación de Mónica Cahen D'Anvers y funcionó como un homenaje familiar al espacio que forma parte de su historia. La propuesta reunió distintas generaciones alrededor de un proyecto que combina música, recuerdos y pertenencia.

A los 92 años, la periodista mantiene así una vida ligada a sus afectos y a La Campiña, lejos de las cámaras que durante décadas la convirtieron en una figura central del periodismo argentino.