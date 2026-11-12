La historia de amor de Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti, los históricos periodistas de Telenoche

Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti compartieron 44 años de amor, una historia que comenzó en 1978 y se convirtió en una de las más recordadas del periodismo argentino

Mónica Cahen D'Anvers y César Mascetti fueron dos de las figuras más emblemáticas del periodismo argentino. Su trayectoria profesional quedó ligada a Telenoche, pero fuera de las cámaras protagonizaron una historia de amor que atravesó más de cuatro décadas, con un comienzo inesperado, una boda después de 25 años y un proyecto de vida en común.

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Cómo se conocieron Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti

El primer encuentro entre los periodistas ocurrió en 1971, en los pasillos de Canal 13. Por entonces, Mónica Cahen D’Anvers ya tenía una trayectoria reconocida en televisión, mientras que César Mascetti comenzaba a desarrollar su carrera en el medio. Sin embargo, aquel cruce inicial no tuvo mayor trascendencia y debieron pasar varios años para que sus caminos volvieran a encontrarse.

En aquella época, ella conducía el ciclo Mónica presenta y no tenía una buena impresión de su futuro compañero. Mascetti tenía fama de conquistador y era considerado un hombre atractivo entre sus colegas. De hecho, años después, la periodista recordó que inicialmente le parecía una persona insoportable.

Todo cambió durante una celebración por el Día del Periodista, el 7 de junio de 1978. Ambos compartieron gran parte de la noche conversando y, cuando llegó el momento de retirarse, terminaron regresando juntos. Aquel encuentro marcó el comienzo de una relación que se extendería durante 44 años.

Los encuentros secretos y el comienzo de una relación de 44 años

El romance entre Mónica Cahen D'Anvers y Cesar Mascetti se mantuvo en secreto durante los primeros siete meses. La pareja procuró preservar su intimidad, aunque las versiones sobre sus encuentros comenzaron a circular en el ambiente televisivo.

Uno de los rumores más llamativos sostenía que ambos se habían encontrado en Suiza, mientras ella disfrutaba de unas vacaciones para esquiar. La historia llegó a generar tanta curiosidad que un canal habría enviado a una persona para comprobar si estaban juntos en ese destino. Sin embargo, ninguno de los dos había viajado al país europeo.

Con el paso del tiempo, el vínculo dejó de ser un secreto y se convirtió en una de las historias sentimentales más reconocidas del ambiente periodístico argentino. Su relación también encontró un espacio de complicidad en el trabajo, donde compartieron años de conducción frente a las cámaras.

Cuándo se casaron Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti

Después de 25 años de noviazgo, los periodistas decidieron formalizar su relación. La boda se realizó el 7 de junio de 2003, exactamente un cuarto de siglo después de aquella fiesta del Día del Periodista que había marcado el inicio de su historia.

La ceremonia tuvo lugar en el Registro Civil de San Pedro y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Lejos de una celebración multitudinaria, eligieron un encuentro íntimo, con empanadas, asado y helado de naranja. En aquella oportunidad, Mónica resumió el significado de la decisión con una frase: "Esta historia necesitaba un moño, y lo tuvo".

Los periodistas se conocieron en 1971 en Canal 13, pero recién siete años después, durante una celebración por el Día del Periodista, comenzó su historia de amor.

La Campiña de San Pedro, el proyecto que compartieron fuera de la televisión

El año de su casamiento también estuvo marcado por un importante cambio profesional. En 2003, ambos se despidieron de la conducción de Telenoche y comenzaron a dedicar más tiempo a La Campiña, el emprendimiento rural que habían impulsado en San Pedro.

Hasta entonces, solían viajar desde Buenos Aires durante los fines de semana para ocuparse de la propiedad. Con el cambio de rutina, pudieron involucrarse más profundamente en el desarrollo del lugar y en sus plantaciones. En 2004, incluso volvieron a trabajar juntos en Radio del Plata, aunque la vida en el campo ya tenía un protagonismo especial.

La muerte de César Mascetti y el legado de su historia con Mónica

Cesar Mascetti falleció el 4 de octubre de 2022, a los 80 años, después de compartir 44 años de vida con Mónica. Su partida significó el final de una historia que había comenzado en los pasillos de un canal de televisión y que trascendió ampliamente el ámbito profesional.

La Campiña continúa abierta al público en San Pedro, con sus plantaciones y espacios dedicados a la naturaleza. El emprendimiento permanece como parte del legado que construyeron juntos y como testimonio de un proyecto compartido que, con el tiempo, se convirtió en mucho más que una actividad fuera de los estudios televisivos.