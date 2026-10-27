Verónica Llinás rompió el silencio tras las denuncias contra Casciari y se desligó: "Se manejaron"

Verónica Llinás se refirió a la denuncia que involucra a Hernán Casciari y a Orsai Audiovisuales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a producciones cinematográficas. La actriz protagonizó Canelones junto a Darío Barassi y explicó que su vínculo con el proyecto se limitó a su trabajo como intérprete.

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En una entrevista con Puro Show, Llinás recordó que le pareció una buena iniciativa el sistema de financiamiento colectivo impulsado por Orsai para llevar adelante proyectos audiovisuales. "Me pareció que era un método bastante virtuoso de conseguir fondos", expresó sobre la propuesta que invitaba a lectores y espectadores a participar como "socios productores".

Sin embargo, la actriz aclaró que no intervino en la gestión económica de la productora y se despegó de las decisiones administrativas. "No tengo nada que ver con la administración. No sé qué pasó", sostuvo.

Llinás también destacó el trabajo realizado por el equipo de Canelones, que se estrenó el 6 de agosto y cuenta con las actuaciones de Barassi, Agustín "Rada" Aristarán y César Bordón. "Estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos, porque hay una película que está ahí, que se puede ver", afirmó.

Verónica Llinás rompió el silencio tras las denuncias contra Casciari.

La causa judicial

Según la información difundida sobre el caso, 18 personas presentaron una denuncia contra Casciari y la sociedad Orsai Audiovisuales ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades en la administración de los recursos. Por su parte, la actriz insistió en que solo puede dar cuenta de su participación profesional. "Todo eso lo desconozco. No sé cómo se manejaron, no sé nada. Sólo sé lo que tiene que ver conmigo, mi trabajo", concluyó.