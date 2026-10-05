Venus Psíquica reveló qué pasará con Brasil y sorprendió a todos: "Está decretado"

La popular mentalista Venus Psíquica volvió a sacudir las redes sociales al lanzar una contundente predicción sobre el futuro de Brasil. A través de un video compartido en sus plataformas oficiales, la vidente dio detalles de lo que le depara al país vecino para el período 2026-2027 y dejó a todos sus seguidores sin palabras al asegurar que el destino de la región ya está marcado.
En su mensaje, Venus Psíquica explicó que recibió una revelación directa sobre la evolución económica y política de Brasil. "Mis dioses me muestran a Brasil recuperándose económicamente del todo, ya que va a ser la nueva potencia económica de Latinoamérica", afirmó tajante sobre el viraje que tomará la nación en los próximos meses.
De acuerdo a la visión de la psíquica, la clave de este crecimiento estará impulsada por una serie de pactos estratégicos a nivel global. "Brasil se va a unir a China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Se van a unir países económicamente líderes de la economía mundial en una sola nación", profundizó respecto a los acuerdos internacionales que se gestarán.
Venus Psíquica aseguró que "el ciclo que está mal debe terminar"
Además, la tarotista fue categórica sobre el cierre de etapas y los cambios inevitables que vivirá el país sudamericano en el corto plazo: "Terminación de ciclo en el año 2026: todo lo que está mal termina. El ciclo que está mal debe terminar para dar paso a un nuevo ciclo".
Para cerrar, dejó una advertencia que generó muchísima repercusión entre los usuarios que siguen de cerca sus vaticinios: "La verdad sale a la luz. En el 2026 todo se sabe, todo el mal sale a la luz". Ante la contundencia de sus palabras, remató con una frase que no dejó dudas sobre la irreversibilidad de sus visiones: "Lo que mis dioses ven, está decretado. Su final no cambia".