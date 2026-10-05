Venus Psíquica reveló qué pasará con Brasil y sorprendió a todos: "Está decretado"

La popular mentalista Venus Psíquica volvió a sacudir las redes sociales al lanzar una contundente predicción sobre el futuro de Brasil. A través de un video compartido en sus plataformas oficiales, la vidente dio detalles de lo que le depara al país vecino para el período 2026-2027 y dejó a todos sus seguidores sin palabras al asegurar que el destino de la región ya está marcado.

{{{htmlAmp}}}

En su mensaje, Venus Psíquica explicó que recibió una revelación directa sobre la evolución económica y política de Brasil. "Mis dioses me muestran a Brasil recuperándose económicamente del todo, ya que va a ser la nueva potencia económica de Latinoamérica", afirmó tajante sobre el viraje que tomará la nación en los próximos meses.

De acuerdo a la visión de la psíquica, la clave de este crecimiento estará impulsada por una serie de pactos estratégicos a nivel global. "Brasil se va a unir a China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Se van a unir países económicamente líderes de la economía mundial en una sola nación", profundizó respecto a los acuerdos internacionales que se gestarán.

Venus Psíquica aseguró que "el ciclo que está mal debe terminar"

Además, la tarotista fue categórica sobre el cierre de etapas y los cambios inevitables que vivirá el país sudamericano en el corto plazo: "Terminación de ciclo en el año 2026: todo lo que está mal termina. El ciclo que está mal debe terminar para dar paso a un nuevo ciclo".

Para cerrar, dejó una advertencia que generó muchísima repercusión entre los usuarios que siguen de cerca sus vaticinios: "La verdad sale a la luz. En el 2026 todo se sabe, todo el mal sale a la luz". Ante la contundencia de sus palabras, remató con una frase que no dejó dudas sobre la irreversibilidad de sus visiones: "Lo que mis dioses ven, está decretado. Su final no cambia".