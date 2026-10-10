Vecino de Nicole Neumann la denunció: qué pasó y por qué ella asegura que la amenazaron

Nicole Neumann contó que está atravesando un conflicto con un vecino de la chacra que tiene en Los Cardales, donde vive con sus animales rescatados. Según su relato, el hombre la denunció por sus perros y, además, habría amenazado a las personas que cuidan el lugar.

{{{htmlAmp}}}

Cómo empezó el conflicto

La modelo habló del tema en su programa de streaming Solo con Niki. "Al vecino de al lado le molestan mis perros. Tan feos, que de dónde los saqué, porque le ladran a su dálmata. Ahora me denunció porque se le pasan dos corderitos", relató. Y marcó que el reclamo le resultó desproporcionado: "Hablamos de chacras de tres hectáreas".

Nicole Neumann fue denunciada por sus perros.

La amenaza que denuncia

Lo que más la preocupó, según contó, fue lo que el hombre le habría dicho a sus caseros. "Amenazó a mis caseros con que los va a hacer estofado", aseguró, en referencia a los corderitos. Nicole decidió hacerlo público: "Lo cuento acá para que lo sepan todos, el vecino mío de donde tengo a mis animales, qué amoroso que es".

La conductora no ahorró críticas hacia el vecino y lanzó una chicana: "¿Qué te va a importar que se te metan dos corderitos? Andate al country de Cardales que tenés pavimento y, a lo sumo, ves un tero ahí a lo lejos".

La decisión que tomó

Consultada por Desayuno Americano, Nicole explicó que fue notificada por la comisión del barrio y que no habló con el vecino. "Es como que una persona que vive enfrente del mar le molesten las gaviotas y el ruido de las olas", comparó. Y detalló cómo enfrentará la situación: "Pondré un par de alambrados más y listo, disfruto de mis animales y la naturaleza".

Entre la cautela y la confianza

A pesar de la gravedad de lo que denunció, la modelo relativizó el riesgo real: "No creo que lo haga, yo sigo creyendo que existen las almas buenas que no pueden hacerle daño a un animal, pero quizá peco de naif". También dejó claro su postura sobre la convivencia en un entorno rural: "No entiendo a la gente que le molestan los animales, más si viven en un campo, una chacra. Es justamente el espíritu del lugar, sino que se vaya a un barrio cerrado". Hasta el momento, el vecino no realizó declaraciones públicas sobre el conflicto.