Grave denuncia de Nicole Neumann contra un famoso actor: "Quería verme desnuda"

Durante un diálogo con Infama (América TV), Nicole Neumann habló sobre una situación de acoso laboral que vivió cuando apenas tenía 15 años y recién comenzaba su carrera en el mundo de la televisión. Asimismo, aseguró que el involucrado era un hombre adulto y reconocido en el mundo del espectáculo.
En ese marco, la modelo explicó que la situación llegó a tal punto que tuvo que pedirle ayuda a su madre para poder manejar lo que estaba ocurriendo. Al respecto, relató: “Le pedí a mi mamá que se quedara cerca cuando terminaba una escena. Después empecé a recibir mensajes en el contestador de casa y ella lo tuvo que frenar”.
Luego, recordó uno de los episodios que, lamentablemente, aún conserva en su memoria y contó cuáles eran los comentarios que recibía cuando era menor: “Me decía: ‘Me encantaría verte desnuda cocinando’ y yo tenía 15 años. Mi mamá le dijo que lo iba a denunciar porque era estupro”.
Finalmente, Nicole confesó que aquella no fue la única situación de acoso que atravesó a lo largo de su carrera y compartió otra experiencia que vivió durante una función teatral: “Me pasó que un fan me dejaba regalos extraños en el teatro, se tocaba y lo echaron. Pasé tantas cosas”.
El desolador relato de Nicole Neumann sobre el acoso
Anteriormente, Nicole ya había alertado sobre este tipo de experiencias y había contado cómo las atravesó durante sus primeros años en el mundo artístico. En ese entonces, explicó que todo comenzó cuando se adentró en su carrera profesional y reflexionó sobre las diferencias entre aquella época y la actualidad: “En ese momento, se hablaba menos. Nadie me iba a creer ni dar pelota. Si le pasara hoy a una hija mía, lo denuncio”.
Finalmente, la modelo destacó el rol de su madre y la manera en que su familia actuó para protegerla frente a las situaciones que atravesaba. Además, reflexionó sobre aquel momento y explicó que, si volviera a vivir una situación similar en la actualidad, hubiera reaccionado de una manera diferente.