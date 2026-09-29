Grave denuncia de Nicole Neumann contra un famoso actor: "Quería verme desnuda"

Nicole Neumann contó un crudo relato sobre una situación de acoso que vivió durante sus primeros años de carrera profesional.

Durante un diálogo con Infama (América TV), Nicole Neumann habló sobre una situación de acoso laboral que vivió cuando apenas tenía 15 años y recién comenzaba su carrera en el mundo de la televisión. Asimismo, aseguró que el involucrado era un hombre adulto y reconocido en el mundo del espectáculo.

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Nicole Neumann reveló en Infama el acoso sexual que sufrió cuando era menor de edad.

En ese marco, la modelo explicó que la situación llegó a tal punto que tuvo que pedirle ayuda a su madre para poder manejar lo que estaba ocurriendo. Al respecto, relató: “Le pedí a mi mamá que se quedara cerca cuando terminaba una escena. Después empecé a recibir mensajes en el contestador de casa y ella lo tuvo que frenar”.

Luego, recordó uno de los episodios que, lamentablemente, aún conserva en su memoria y contó cuáles eran los comentarios que recibía cuando era menor: “Me decía: ‘Me encantaría verte desnuda cocinando’ y yo tenía 15 años. Mi mamá le dijo que lo iba a denunciar porque era estupro”.

Finalmente, Nicole confesó que aquella no fue la única situación de acoso que atravesó a lo largo de su carrera y compartió otra experiencia que vivió durante una función teatral: “Me pasó que un fan me dejaba regalos extraños en el teatro, se tocaba y lo echaron. Pasé tantas cosas”.

El desolador relato de Nicole Neumann sobre el acoso

Anteriormente, Nicole ya había alertado sobre este tipo de experiencias y había contado cómo las atravesó durante sus primeros años en el mundo artístico. En ese entonces, explicó que todo comenzó cuando se adentró en su carrera profesional y reflexionó sobre las diferencias entre aquella época y la actualidad: “En ese momento, se hablaba menos. Nadie me iba a creer ni dar pelota. Si le pasara hoy a una hija mía, lo denuncio”.

Finalmente, la modelo destacó el rol de su madre y la manera en que su familia actuó para protegerla frente a las situaciones que atravesaba. Además, reflexionó sobre aquel momento y explicó que, si volviera a vivir una situación similar en la actualidad, hubiera reaccionado de una manera diferente.