El periodista Samuel "Chiche" Gelblung murió este miércoles a los 82 años, mientras permanecía internado en el sanatorio Mater Dei por problemas respiratorios. En el último mensaje que publicó en Instagram, en junio de 2025, advertía por su pasión por el periodismo a pesar de los problemas de salud.

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La última publicación en esa red social fue compartida con el periodista y director de noticias de Crónica TV, Facundo Pedrini, quien escribió una serie de reflexiones sobre la vida cotidiana al lado de Gelblung. En el texto, recordó lo que le dijo el reconocido conductor cuando le contó que "tres veces por semana" se hacía diálisis. "Entro de 30 años, salgo de 90", le habría explicado Gelblung.

"Se escapa antes que vuelvan las enfermeras para llegar a tiempo al aire, porque estar en vivo es mejor que estar vivo", continuó Pedrini en el posteo que también aparece en la cuenta oficial de Chiche Gelblung.

El último mensaje que publicó Chiche Gelblung antes de morir: "Es mejor que estar vivo".

Las conversaciones con Chiche Gelblung

En otro tramo de la publicación, Pedrini contó qué le dijo Gelblung el día que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner. "Un presidente no puede ir preso, increíble", le expresó el conductor, a lo que Pedrini sumó en sus notas: "Hace un cero con la boca, sopla dos veces, golpea una lapicera contra el escritorio y abre el programa. En otro canal rompen el auto de una maquilladora y un productor. En otro canal toman champagne y un zócalo dice 'por fin'. Es tiempo de malos perdedores, pero también de malos ganadores".

A pesar de tener más de un año, la publicación se llenó de comentarios lamentando la partida del periodista y deseos de que descanse en paz.