La última opinión del “Negro” Gonzalez Oro sobre Milei: “Me parece que…”

Tras el fallecimiento de Oscar el “Negro” González Oro, volvió a circular un fragmento de una entrevista en la que el conductor de radio expresaba su mirada acerca del gobierno de Javier Milei.

El mundo de la radio y la televisión argentina sufre una dura pérdida tras el fallecimiento de Oscar el “Negro” González Oro. A raíz de este hecho, comenzó a circular nuevamente un fragmento de una entrevista en la que el periodista expresaba su mirada acerca del gobierno de Javier Milei.

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El "Negro" Oscar González Oro murió este viernes a los 74 años de edad.

En un diálogo con Radio 10, Oscar se había referido a la gestión oficialista y había compartido su visión sobre el rumbo del Gobierno. En ese marco, comentó: “Lo veo bien en tanto y en cuanto el presidente no alfoje, y no creo que afloje. El presidente está haciendo lo que había prometido hacer en la campaña. Me parece que si Milei mete más la pala, Argentina tiene un futuro promisorio”.

Luego, el periodista profundizó sobre la necesidad de que el Gobierno se comunicara con la sociedad y transmitiera un mensaje de esperanza. En ese sentido, continuó: “Esto se lo dije al presidente, háblale por favor al pueblo, dale esperanza, no les digas que van a comer caviar pasado mañana porque es imposible, porque venimos de la crisis más grande que tuvo la república Argentina”.

El desolador testimonio del “Negro” Oro sobre su salud

Dieante una transmisión en vivo de A la tarde (América TV), el “Negro” Oro comentó que decidió no volver a viajar a Madrid, España, a visitar a sus hijos porque sentía que no le daba el cuerpo y no quería que lo asistieran con una silla de ruedas: “Son 17 horas de viaje y no lo soporto. Nunca voy a pedir asistencia, que me lleven en silla de ruedas porque me da vergüenza verme así. Que me vean así no me interesa; ahora, verme yo así, no quiero”.

Anteriormente, durante su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe), recordó la crítica situación que vivió en un centro de salud: “Yo soy fumador desde hace muchos años. Entré a la clínica diciendo: ‘Negro, listo, cáncer de pulmón’. Y no me pasaba nada porque había hecho todo lo posible para estar enfermo de los pulmones”.