El Turco Asís reveló qué es lo que "sabe" Milei y lo condena: "Cuando"

El Turco Asís reveló qué es lo que "sabe" Milei y lo condena.

El analista político Jorge "El Turco" Asís realizó un crítico diagnóstico sobre el gobierno de Javier Milei y sostuvo que el oficialismo atraviesa un proceso de desgaste. En diálogo con La Voz, el escritor cuestionó los resultados de la gestión, apuntó contra Luis Caputo y afirmó que distintos sectores ya buscan alternativas políticas.

{{{htmlAmp}}}

Asís planteó que el escenario político comienza a mostrar movimientos en torno a la continuidad del oficialismo. "Me parece que están buscando algunas alternativas que no sea solo Javier Milei”, sostuvo el analista.

En ese contexto, lanzó una de sus principales definiciones sobre el Presidente: "Javier Milei, por más que se me enojen algunos amigos de Córdoba, está terminado".

El escritor también cuestionó los resultados que, según su interpretación, dejó hasta ahora la gestión libertaria. "El gobierno de Milei, verdaderamente, fracasó, no transformó absolutamente nada", afirmó.

El Turco Asís reveló qué es lo que "sabe" Milei y lo condena.

La crítica a Caputo y el respaldo del antiperonismo

Asís también apuntó contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, al cuestionar la forma en que el Gobierno presenta los resultados de su programa económico. "El pobre Caputo, Caputo Toto, ‘virgencita’, ya no sabe cómo simular", expresó. A su vez, interpretó algunas declaraciones de Milei como señales de un supuesto reconocimiento de las dificultades de su proyecto. "Cuando dice ‘me gano la vida como conferencista’ es como que está resignado y sabe que fracasó, que lo de él no da", sostuvo.