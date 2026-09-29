El Turco Asís reveló quién es la "única alternativa" para ganarle a Milei en 2027: "Esto lo tienen que saber"

El periodista y escritor Jorge "Turco" Asís analizó el escenario de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y planteó cuál considera que es la principal alternativa política frente a Javier Milei. Durante una entrevista con Ahora Play, sostuvo que el peronismo conserva posibilidades de disputar el poder.

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"Por cómo veo hoy esta película... la única alternativa real, viable, que tiene la Argentina, es otra vez el peronismo", afirmó Asís al referirse al escenario electoral de 2027. De todos modos, el analista introdujo una salvedad sobre su diagnóstico. "Yo no te puedo decir, no te puedo dar ninguna garantía", señaló.

Asís también se refirió al desempeño del gobierno de Milei y destacó un aspecto de su gestión: el resultado fiscal. "Ahí yo le reconozco un triunfo", sostuvo al hablar del superávit. En ese sentido, vinculó el resultado con la concepción económica del Presidente. "En eso sí, porque Milei existe y Milei no es un tipo que pueda gobernar con déficit", explicó.

La advertencia del Turco Asís a los outsiders

Al analizar las alternativas que podrían surgir por fuera de la polarización entre el oficialismo y el peronismo, Asís volvió a insistir con su diagnóstico. "Yo veo, creo, que la mano viene para el lado del peronismo", afirmó.

El Turco Asís reveló quién es la "única alternativa" para ganarle a Milei en 2027.

Luego lanzó una advertencia dirigida a quienes buscan posicionarse como opciones electorales por fuera de los espacios tradicionales: "Esto lo tienen que saber todos los relativos outsiders que se lanzan, que son producto también de la disconformidad con Milei".