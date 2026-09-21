El Turco Asís adelantó qué hará Milei si reelige en 2027: "Irremediablemente"

El escritor y analista político Jorge "El Turco" Asís lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei y puso en duda su continuidad política más allá de las próximas elecciones. En un nuevo análisis publicado en su portal Jorge Asis Digital, definió al libertario como un gobierno marcado por la improvisación y sostuvo que atraviesa un proceso de desgaste.

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Asís describió a la administración de Javier Milei como un gobierno caracterizado por el "amateurismo inocente de la improvisación". En ese sentido, planteó una comparación: "Es explícitamente peor que la medianía del gobierno de Alberto".

El escritor también cuestionó el carácter transformador que el oficialismo atribuye a su gobierno. En su análisis sostuvo que el gobierno libertario llegó con la promesa de producir una transformación profunda, pero consideró que hasta el momento "no transformar, en definitiva, nada" resume el resultado de esa experiencia.

El Turco Asís adelantó qué hará Milei si reelige en 2027.

Qué va a pasar si reelige Milei

Otro de los ejes del análisis de Asís es el diagnóstico sobre el desgaste del oficialismo. El escritor se refirió al gobierno como el "Gobierno de Consultores" y afirmó que se encuentra en una etapa de agotamiento. Al cierre de su análisis, sostuvo que al "mejor gobierno de la historia", en referencia a una de las expresiones utilizadas por Milei para definir su gestión, "no le cierran los números”.

Asís también puso el foco en las proyecciones de continuidad política del Presidente. Según su análisis, incluso una eventual reelección de Milei en 2027 no resolvería los problemas que observa en la gestión: "Aunque resulte reelecto en 2027 va a colapsar, irremediablemente", afirmó.