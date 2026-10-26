El escritor y analista político Jorge Asís publicó un duro análisis sobre Javier Milei y la situación de su Gobierno, al que definió como una "catástrofe coyuntural". En su columna en JorgeAsisDigital.com, también cuestionó el reciente paso del Presidente por España, puso en duda la continuidad del relato libertario de la "batalla cultural" y planteó la posibilidad de un "colapso" del oficialismo.

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En su análisis, Asís diferenció la situación actual de la crisis de 2001, aunque advirtió sobre el deterioro del escenario político. "La catástrofe coyuntural del Gobierno de Consultores que preside Javier Milei, Flatulencia de Buzo, difiere de la nostálgica catástrofe integral de 2001", escribió, con sus habituales apodos e ironías.

El analista también hizo referencia al lugar de Victoria Villarruel en el escenario institucional. "Sin embargo la institucionalidad argentina se encuentra hoy fuertemente blindada por la persistente señora vicepresidenta Victoria Villarruel, Cayetana", sostuvo. En el mismo tramo, agregó que "la dama traicionada tiene identificado en la memoria los nombres del próximo gabinete imaginario".

El Turco Asís reveló cuál fue la última "vergüenza" de Milei: "Está detonado".

El "papelón" de Milei en España

Uno de los pasajes más críticos estuvo dedicado a la reciente visita del Presidente a España. Bajo el subtítulo "Penúltimo papelón de España", Asís reprodujo dos expresiones sobre el mandatario: "Está detonado" y "El pobre no da para más".

El escritor también señaló el impacto político de las repercusiones del viaje: "Aturde moralmente la palabra ‘vergüenza’. Derivó en una frontera". En esa línea, cuestionó las consecuencias de la confrontación política del oficialismo y advirtió que "el desborde de la agresiva venganza irracional logra que cueste sostener la permanencia legítima del cuento de la batalla cultural".