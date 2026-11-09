El Turco Asís relató el mal momento de Milei en medio de la visita de León XIV: "Detallada información"

Jorge "Turco" Asís lanzó una dura crítica contra Javier Milei en medio de la visita del papa León XIV a la Argentina. En una nueva columna publicada en su sitio JorgeAsisDigital, el escritor y analista político cuestionó el escenario que atraviesa el Gobierno y describió la llegada del Pontífice como un momento particularmente "inoportuno" para el Presidente.

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Asís comenzó su análisis con una extensa enumeración de derrotas y dificultades que, según su mirada, impactaron sobre el gobierno de Milei. En ese sentido, habló de un "ciclo de negatividades encadenadas" que comenzó con el fortalecimiento electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y continuó con otros resultados adversos para referentes de la derecha internacional.

Además, apuntó contra la situación económica argentina y señaló: "Mientras le crece el riesgo país se le desprende con diferencias sensatas la señora Patricia, la Montonera del Bien, que insiste obstinadamente en regar su personal Plan B".

La visita del papa León XIV

Uno de los principales cuestionamientos del Turco estuvo relacionado con el encuentro entre Milei y el Papa. Asís consideró que el contexto de la visita dificulta el discurso habitual del Presidente. "Ni siquiera Milei puede aventurarse con el cuento de la batalla cultural. Menos aún puede pontificar contra la maligna justicia social", escribió.

El Turco Asís relató el mal momento de Milei en medio de la visita de León XIV.

"La visita del Papa León es francamente inoportuna", consideró Asís al analizar la situación que atraviesa el Gobierno. "Una vez escuchados los himnos protocolares de Argentina y del Vaticano brota el otro gran dilema del Panelista. ¿De qué hablar a solas con el Papa que cuenta con la más detallada información?", preguntó el analista, quien consideró que Milei no puede "pontificar contra la maligna justicia social porque casualmente es el concepto tributado en la Doctrina Social de la Iglesia al que se aferra el peronismo que prepara con sigilosa inteligencia la alternativa de sucederlo".