El periodista y analista político Jorge Asís lanzó un durísimo diagnóstico sobre la actualidad política y social de la Argentina. Durante una entrevista televisiva, "El Turco" definió a la gestión de Javier Milei como un gobierno "en decadencia" y "descompuesto", al tiempo que explicó los motivos por los cuales el círculo rojo empresarial decidió soltarle la mano al libertario de cara al futuro.
En diálogo con el programa La Mirada, Asís no se guardó nada y apuntó directamente contra los "modos bruscos" del jefe de Estado, así como también contra una seguidilla de desaciertos e intempestivas decisiones de gestión que minaron la confianza del empresariado.
"Todos estos lanzamientos son en simultáneo con la picada de boleto que el Círculo Rojo le hizo a Javier Milei", sentenció el escritor. Según el analista, esta ruptura no responde solo a las formas del mandatario, sino a una acumulación de "papelones importantes" que marcaron su administración. Entre ellos, recordó las eyectaciones de altos funcionarios: "Desde que prácticamente expulsó a Osvaldo Giordano al principio, hasta cómo despidió a la hija de Domingo Cavallo y la forma en que defenestró a la señora paquetísima, la primera canciller Diana Mondino".
El cruce con Paolo Rocca y la pérdida del Círculo Rojo
Uno de los puntos más picantes del análisis de Asís se enfocó en el reciente desencuentro entre el Presidente y el titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, a quien Milei tildó irónicamente de "Don Chatarrín".
Para el analista, este tipo de agresiones verbales terminan costando caro en el establecimiento económico. "Llamarlo Don Chatarrín a Paolo Rocca no fue precisamente un acierto", ironizó Asís. Y profundizó: "Llamarlo así en la semana deplorable de promoción de la Argentina en New York, delante de empresarios que pagaron su pasaje y su estadía, me parece que fue casi imperdonable. Creer que Paolo Rocca es chiquitito es un error".
En ese sentido, sostuvo que el distanciamiento de figuras de peso del sector privado, financiero y mediático es una consecuencia directa del desgaste del propio Gobierno: "Lamento responder que no veo una recuperación; veo que esto va a continuar y que habrá unos cuantos papelones más", pronosticó.
Las perspectivas electorales y el escenario para el peronismo
Consultado sobre las posibilidades de que la Libertad Avanza logre sostenerse en el poder a largo plazo, Asís se mostró escéptico respecto a una eventual reelección de Milei. Si bien admitió que el oficialismo conserva cierta posición de fuerza relativa en comparación con gestiones anteriores a esta altura del mandato, remarcó que el terreno se volvió resbaladizo.
Para el "Turco", el escenario político está abierto a que emerja una alternativa sólida dentro del campo de la oposición. En su visión, cualquier candidato fuerte y competitivo que logre estructurar el peronismo podría superar al oficialismo en las urnas. En ese armado, el analista ponderó el peso específico que sostienen dirigentes bonaerenses y figuras con intenciones de articular un espacio capaz de capitalizar el descontento de la sociedad y del empresariado ante la crisis del proyecto libertario.