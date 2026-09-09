El periodista y analista político Jorge Asís lanzó un durísimo diagnóstico sobre la actualidad política y social de la Argentina. Durante una entrevista televisiva, "El Turco" definió a la gestión de Javier Milei como un gobierno "en decadencia" y "descompuesto", al tiempo que explicó los motivos por los cuales el círculo rojo empresarial decidió soltarle la mano al libertario de cara al futuro.

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En diálogo con el programa La Mirada, Asís no se guardó nada y apuntó directamente contra los "modos bruscos" del jefe de Estado, así como también contra una seguidilla de desaciertos e intempestivas decisiones de gestión que minaron la confianza del empresariado.

"Todos estos lanzamientos son en simultáneo con la picada de boleto que el Círculo Rojo le hizo a Javier Milei", sentenció el escritor. Según el analista, esta ruptura no responde solo a las formas del mandatario, sino a una acumulación de "papelones importantes" que marcaron su administración. Entre ellos, recordó las eyectaciones de altos funcionarios: "Desde que prácticamente expulsó a Osvaldo Giordano al principio, hasta cómo despidió a la hija de Domingo Cavallo y la forma en que defenestró a la señora paquetísima, la primera canciller Diana Mondino".

El cruce con Paolo Rocca y la pérdida del Círculo Rojo

Uno de los puntos más picantes del análisis de Asís se enfocó en el reciente desencuentro entre el Presidente y el titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, a quien Milei tildó irónicamente de "Don Chatarrín".

Para el analista, este tipo de agresiones verbales terminan costando caro en el establecimiento económico. "Llamarlo Don Chatarrín a Paolo Rocca no fue precisamente un acierto", ironizó Asís. Y profundizó: "Llamarlo así en la semana deplorable de promoción de la Argentina en New York, delante de empresarios que pagaron su pasaje y su estadía, me parece que fue casi imperdonable. Creer que Paolo Rocca es chiquitito es un error".

En ese sentido, sostuvo que el distanciamiento de figuras de peso del sector privado, financiero y mediático es una consecuencia directa del desgaste del propio Gobierno: "Lamento responder que no veo una recuperación; veo que esto va a continuar y que habrá unos cuantos papelones más", pronosticó.

Las perspectivas electorales y el escenario para el peronismo

Consultado sobre las posibilidades de que la Libertad Avanza logre sostenerse en el poder a largo plazo, Asís se mostró escéptico respecto a una eventual reelección de Milei. Si bien admitió que el oficialismo conserva cierta posición de fuerza relativa en comparación con gestiones anteriores a esta altura del mandato, remarcó que el terreno se volvió resbaladizo.

Para el "Turco", el escenario político está abierto a que emerja una alternativa sólida dentro del campo de la oposición. En su visión, cualquier candidato fuerte y competitivo que logre estructurar el peronismo podría superar al oficialismo en las urnas. En ese armado, el analista ponderó el peso específico que sostienen dirigentes bonaerenses y figuras con intenciones de articular un espacio capaz de capitalizar el descontento de la sociedad y del empresariado ante la crisis del proyecto libertario.