El Turco Asís confirmó qué pasará con Milei en las Elecciones 2027: "Sinceramente"

Jorge Asís fue contundente al analizar las posibilidades de Javier Milei de conseguir la reelección en 2027. Consultado en Cenital sobre el futuro electoral del Presidente, el analista político aseguró que no cree que vaya a continuar en el poder después de su primer mandato.

Ante la pregunta sobre si Javier Milei conseguirá la reelección, Asís respondió sin rodeos: "Yo sinceramente creo que no".

El analista aclaró que no habla desde una posición cercana al Gobierno y aseguró que, si fuera consultor del Presidente, le transmitiría el mismo diagnóstico. "Si yo fuera consultor de él, felizmente no tengo nada que ver, me puede escuchar porque trasciende lo que yo voy a decir aquí", sostuvo.

Asís también puso en duda que Milei tenga intención o capacidad de encarar un nuevo proceso político después de su actual mandato. "Él no creo que esté para otra aventura, para mantenerla", afirmó.

El Turco Asís confirmó qué pasará con Milei en las elecciones 2027.

La advertencia sobre la interna del Gobierno

El analista político señaló que su conclusión no depende de la información que recibe sobre el funcionamiento interno del gobierno de Milei. De hecho, aseguró que decidió "prescindir de todas las informaciones" que le llegan desde el oficialismo. Sin embargo, inmediatamente después describió un escenario complejo dentro del Gobierno: "Su interna está complicada".

La principal señal de alerta que marcó Asís no se limitó a las disputas internas. También sostuvo que uno de los elementos centrales de la identidad política del Gobierno perdió fuerza. "Hasta la batalla cultural está desinflada", afirmó.