Jorge "Turco" Asís analizó las tensiones políticas dentro del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre el papel que podría jugar Patricia Bullrich en el futuro del oficialismo. En una columna publicada en JorgeAsísDigital, el escritor y analista político describió un escenario de distanciamiento entre el Presidente y la senadora.

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En su análisis, Asís planteó que Milei atraviesa un desencuentro con Bullrich que le recuerda a la interna que enfrentó a Macri con Vidal durante el gobierno de Cambiemos. Para el escritor, la comparación tiene que ver con la posibilidad de que una figura del oficialismo comience a construir un camino propio frente al desgaste del mandatario. "Pero el dilema del Plan B de Bullrich es, en comparación, más significativamente grave que aquel inventado Plan V de Vidal que acosaba al Ángel", escribió Asís.

El periodista también señaló que Bullrich tiene una extensa trayectoria de cambios de espacio y alianzas políticas, una característica que, según su interpretación, forma parte de su identidad pública. "Sin el menor espanto aguarda el próximo viraje que ciertos observadores prefieren calificar de ‘próxima traición'", sostuvo en el apartado de su columna dedicado a la senadora.

El antecedente de Vidal y Macri que recordó Asís

Para desarrollar su planteo, Asís recordó el denominado Plan V, una alternativa que circuló en el espacio de Cambiemos durante la presidencia de Macri y que contemplaba la posibilidad de que Vidal compitiera por la Presidencia en 2019.

El Turco Asís anticipó cuál será "la próxima traición" en el gobierno de Milei.

"Entre los medios que le importaban a Mauricio, el 'vidalismo' planteaba la necesidad de cambiar al candidato. Manera inteligentemente indirecta de inducir el lanzamiento explícito de la gobernadora que 'medía mejor' que el acosado presidente Mauricio, que con los pantalones bajos había acudido a la 'salvación del Fondo'", rememoró el Turco Asís.