Baby Etchecopar arrinconó a Milei y lo expuso al aire: "¿Pasó o no pasó?"

Baby Etchecopar cuestionó con dureza a Javier Milei luego de que el Presidente asegurara que su Gobierno había expulsado del país a miles de presuntos extremistas y espías. Durante su editorial en Basta Baby, el ciclo que conduce por A24, el periodista puso en duda la veracidad de esas afirmaciones y criticó la manera en que el mandatario comunicó la supuesta medida.

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“Una pelotudez. Presidente, con todo respeto, es una pelotudez que uno se restriega los ojos y se pregunta: '¿Esto es un stand up? ¿Es un chiste que le está haciendo a Majul?'”, disparó Baby, visiblemente crítico con los dichos presidenciales.

Baby Etchecopar criticó con dureza a Javier Milei.

La dura crítica de Baby a Milei

El conductor hizo referencia a una entrevista en la que Milei habría afirmado que su administración había sacado de la Argentina a "20.000 extremistas y 10.000 espías". Frente a esa declaración, Etchecopar manifestó su sorpresa y aseguró que no había tomado conocimiento de casos concretos que permitieran dimensionar el alcance de semejante operativo.

“Yo la verdad es que no me enteré. Es una noticia fantástica, pero no me enteré ni de uno. ¿Pasó o no pasó?”, planteó al aire, al poner en duda la información que atribuyó al jefe de Estado. En su análisis, también apuntó contra la dinámica de las entrevistas que concede el Presidente y cuestionó un intercambio con el conductor Luis Majul. “También es un poco vergonzoso que el presidente le diga a Majul: ‘Ya usted conmigo hizo varias entrevistas'", expresó.

Además de ello, Baby advirtió sobre las implicancias de que una operación de esas características hubiera ocurrido sin que la población tuviera información al respecto: “De última, si lo hubiera hecho, tampoco tiene que contarlo, porque es un tema de Estado. Ministro de Seguridad, es peligroso. O sea que durante dos años vivimos con terroristas, no sabemos nada", manifestó.

Finalmente, Baby vinculó su crítica con el ejercicio de las libertades y la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos: “Yo creo que estamos haciendo un manejo de la libertad horrible. Horrible. La libertad es otra cosa”.